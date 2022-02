Domani i funerali di Rosa Alfieri, la 24enne vittima di femminicidio a Grumo Nevano

Ieri sera alle 19, nella stessa basilica nella quale sarà salutata per l'ultima volta la giovane si è svolta la veglia in memoria della sfortunata vittima di Elpidio D'Ambra

Eseguita oggi l’autopsia sul corpo della giovane Rosa Alfieri, la 24enne trovata morta nell’abitazione del vicino di casa lo scorso 1° febbraio a Grumo Nevano.

Al termine degli esami autoptici la salma è stata riconsegnata alla famiglia per le esequie che saranno celebrate domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 11 nella Basilica Pontificio di San Tammaro Vescovo in piazza Pio XII.







L’autore del femminicidio, Elpidio D’Ambra, 31enne che aveva affittato un miniappartamento nello stesso palazzo dove abitava con la famiglia la sua vittima. In meno di 24 ore è stato arrestato per omicidio volontario ed ha confessato il suo crudele ed inspiegabile gesto. Ora prova la carta dei problemi psichici parlando di voci nella testa che lo avrebbero spinto ad uccidere Rosa, per evitare la condanna all’ergastolo.

Una chiesa gremita perché al dolore della famiglia hanno partecipato tanti concittadini di Rosa ed anche molti residenti dei comuni limitrofi. Tutti presenti per dire “stop” alla violenza. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, presente anche don Carmine Spada, parroco della basilica.

Al dolore della famiglia Alfieri ha partecipato anche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Gaetano Di Bernardo.