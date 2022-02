Via libera ai progetti definitivi completamento delle reti fognarie nei comuni di Scafati e Sarno. Lo ha stabilito, con un provvedimento licenziato nel corso del Comitato Esecutivo presieduto dal Presidente Luca Mascolo, che si è riunito in modalità parzialmente telematica, nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio. Un altro tassello inserito nel mosaico che l’Ente Idrico, in sinergia con Regione Campania e gestore GORI sta pazientemente allestendo per superare l’emergenza del fiume Sarno.

I lavori interesseranno il completamento della rete fognaria che insiste sulla strada pubblica comunale che sottopassa il viadotto della S.S. 268 “del Vesuvio” e prevedono il collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Scafati con l’eliminazione di tutti gli scarichi in ambiente. L’importo complessivo del finanziamento è di 8.298.106,98 euro. Risorse che rientrano nell’accordo tra EIC, Regione Campania, Ministero della Transizione Ecologica e Commissario Unico per la Depurazione. I lavori incideranno positivamente anche sui fenomeni di allagamento che, soprattutto in seguito a intense precipitazioni piovose, provocano non pochi danni e disservizi ai cittadini.

Cinque milioni e duecentomila euro è l’importo del finanziamento, che rientra nel protocollo di intesa tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e GORI, individuato per realizzare le opere di completamento della rete fognaria interna al Comune di Sarno. Sarà in questo modo possibile collettare i reflui urbani nel depuratore di Angri. I lavori riguarderanno: Via Antonio Esposito, Via Matteotti, Via Quattrofuni Via Foce Via Vecchia Striano Via Sarno Palma, Corso Vittorio Emanuele II, Traversa Turner, Sia Carrara Porto e Via Nuova Variante, Via Bracigliano e Via Paolo Falciani, Via Castagnitiello, Via Fraina e Via Mancuso, Via San Vito, Via Sant’Eramo, Via Sarno Palma.

«Si tratta di un’altra tappa importante nel percorso che abbiamo individuato per raggiungere il traguardo storico del disinquinamento del fiume Sarno» dice il Presidente Luca Mascolo al termine dei lavori del parlamentino dell’Ente di Via De Gasperi. «Una sfida complessa e difficile che stiamo affrontando con determinazione e concretezza grazie anche alla sinergia con Regione Campania ed il gestore GORI. Oggi inseriamo un altro tassello nel mosaico del risanamento ambientale che rappresenta la priorità, insieme alla costruzione di un servizio idrico efficiente, moderno, economico e sostenibile, dell’azione dell’Ente Idrico Campano».