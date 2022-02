Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Municipio per la segnalazione di una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una pattuglia dell’Esercito Italiano che ha indicato loro un uomo che, alla vista degli operatori, ha iniziato a dare in escandescenze fino a quando, non senza difficoltà e con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Napoli Centro, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 8,5 cm.







Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva minacciato il gestore di un locale dopo aver tentato di non pagare il conto della cena.

A.D.N., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.