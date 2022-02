Nel periodo dall’1 al 6 febbraio a Boscoreale si è registrata una netta diminuzione dei contagi da Covid-19. In tale periodo le persone attualmente positive sono passate a 1.311 (precedentemente erano 1.909).





In ulteriore miglioramento anche il tasso di incidenza dei nuovi positivi a sette giorni per 100mila abitanti, che in città si è attestato a 1.212,51 (la precedente settimana era a 1.634,02). Tasso, quest’ultimo, in linea con quello regionale che si è attestato a 1.128,10 (la precedente settimana era a 1.384,04).

In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 1.932 tamponi, di cui 1.701 negativi e 231 positivi, con un tasso di positività dell’11.95%. Invece, è rimasto immutato il numero delle vittime registrato dall’inizio pandemia che è fermo a 53.









Dal 31 gennaio al 6 febbraio, come dato statistico, si è osservato che ancora una volta la fascia d’età che maggiormente ha contratto il virus è quella da 36 a 49 anni con 66 contagiati, seguita dalla fascia da 50 a 64 anni con 33 contagiati, e dalla fascia da 27 a 35 anni con 30 contagiati. La fascia meno contagiata rimane quella dagli 81 anni a salire con 3 contagiati.

Fino al 6 febbraio sono 19.956 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (80% della popolazione), 16.636 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (66% della popolazione), e 10.770 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (43 % della popolazione).