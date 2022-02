Lipu Napoli: un un anno 141 gli uccelli liberati e 31 persone denunciate

Nel 2021 le Guardie della LIPU di Napoli, coordinate dal Cav. Giuseppe Salzano, hanno svolto ben 94 servizi di vigilanza corrispondenti a 460 ore di lavoro ed 11mila i chilometri percorsi.



Sono state controllate ed identificate 155 persone: 31 sono state le persone denunciate a piede libero per i reati venatori e zoofili ed una persona arrestata dalla Polizia Giudiziaria per reati sulla disciplina delle armi.

Diciassette i cani controllati e 141 gli uccelli sequestrati e liberati.

Elevati 47 verbali di contestazione ad infrazioni amministrative in materia di caccia per il valore complessivo di € 8.018,00 e 7 in materia zoofila per il valore complessivo di € 2.200,00.







Sequestrati 14 i fucili da caccia e 291 cartucce, ma anche 33 richiami elettroacustici, 3 gabbie trappole e due reti da uccellagione. E ancora 22 le denunce conto persone da identificare.

Tanti i servizi effettuati con le forze dell’ordine ed in particolare con l’Arma dei Carabinieri, e Polizia Provinciale.









“L’impegno della LIPU a tutela della fauna selvatica, degli animali e della natura nasce nel 1965 proprio a Napoli e da allora non si è mai arrestato – afferma l’avv. Fabio Procaccini, Delegato LIPU Napoli – tante cose sono cambiate nel corso dei decenni e la pressione contro chi ancora ammazza gli animali selvatici in violazione alle leggi non si è mai allentata. Sono troppe le persone – conclude Procaccini – che ancora oggi impugnano liberamente le armi per il solo gusto di uccidere chi non ha alcuna colpa se non quella di esistere”.