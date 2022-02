“Pompei si differenzia. Vivere bene: un diritto. Differenziare: un dovere”. Venerdì il nuovo piano

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di Pompei si è posta fin dall’inizio del proprio mandato è quello di tutelare il territorio cittadino e fare della Città di Pompei un esempio virtuoso, partendo proprio dalla corretta gestione della raccolta differenziata.







Questo obiettivo è in linea col nuovo Piano di azione sull’economia circolare presentato dalla Commissione Europea l’11 marzo 2020, la gestione dei rifiuti mira a reintrodurre ciò che viene raccolto nella produzione di nuovo materiale.

Per migliorare ulteriormente il servizio reso, e incrementare cicli virtuosi, l’Amministrazione Comunale e la Win Ecology, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, hanno deciso di avviare un nuovo “Piano di Comunicazione” che prevede la diffusione delle informazioni utili al conferimento sistematico dei rifiuti, rivolgendo l’attenzione ai cittadini, agli studenti di ogni ordine e grado, ai pellegrini, in visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, ed ai turisti, in visita al Parco Archeologico.









Il sindaco Carmine Lo Sapio ha precisato: “Fornendo una corretta informazione in merito alle diverse tipologie, per il corretto conferimento e smaltimento, i rifiuti – tradizionalmente considerati fonti di inquinamento – se ben gestiti, possono diventare una fonte preziosa di materie prime”.

La conferenza stampa di presentazione della Campagna Informativa “Pompei si differenzia. Vivere bene: un diritto. Differenziare: un dovere” si svolgerà venerdì 11 febbraio, alle ore 11, presso il primo piano della Casa Comunale, sala “Marianna de Fusco”. All’incontro sono stati invitati l’Arcivescovo Tommaso Caputo, il Direttore Generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, tutti i dirigenti scolastici della Città di Pompei ed i rappresentanti delle Associazioni di Categoria.