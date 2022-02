Direzione Hotel premia i migliori fornitori di servizi

Formazione, consulenza e aggiornamenti di categoria: tutto questo è Direzione Hotel. Una piattaforma dedicata al settore ricettivo a 360° gradi, dove è possibile trovare tutto ciò che riguarda il management alberghiero. Un luogo virtuale dove trovano spazio i migliori fornitori di prodotti e servizi per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

Premio migliori fornitori alberghieri di Direzione Hotel: la selezione

Direzione Hotel nasce nel 2015 per dare una risposta concreta e creare una community di operatori qualificati a supporto del mondo dell’ ospitalità .

La piattaforma è suddivisa in varie sezioni tra cui: Fornitori per strutture ricettive, Consulenti alberghieri, App per hotel e B&B , Eventi, Blog, Libri di management alberghiero e aggiornamenti di settore. Fiore all’occhiello è il Marketplace. All’interno del Marketplace si possono individuare numerosi Fornitori a sostegno dell’attività quotidiana alberghiera ed extra-alberghiera.

Quest’anno Direzione Hotel premierà i migliori tre.

In base ai brillanti risultati raggiunti con la collaborazione di Direzione Hotel, ecco i tre fornitori scelti: Slope, Lenus Media e Quattro srl.

Slope: categoria migliori fornitori di Software Gestionali

Slope fornisce prodotti e servizi professionali per il settore turistico. Nello specifico fa parte della categoria di fornitura prodotti Software per gestione della struttura ricettiva.

La tecnologia risulta semplice ed efficace: velocizza le attività di gestione e aumenta i guadagni per gli albergatori.

Gli strumenti principali di Slope sono: Booking Engine e Channel Manager, strumenti di marketing, tutti accessibile in Cloud. Il Booking Engine è un sistema di gestione per la prenotazione diretta, quindi senza intermediari, mentre, nel caso del Channel Manager, lo strumento offre l’amministrazione quotidiana della struttura con aggiornamento di tariffe e disponibilità delle camere in tempo reale. Un gestionale ricco di funzionalità, intuitivo e in continuo aggiornamento.

La categoria Siti Web: vede premiato Lenus Media

L’ Agenzia di comunicazione nasce nel 2008, successivamente, decide di ampliarsi investendo nel settore Web-marketing e Development.

Oltre ai classici servizi di comunicazione, gestione social e strategie di marketing, offre soluzioni personalizzate su richiesta, ossia, siti ad hoc con tecnologia booking engine. Questa tecnologia è associata ai sistemi di pagamento on-line più diffusi come: Stripe, Carta di credito e Bonifico bancario.

Inoltre, crea piattaforme di gestione per la contabilità, come la registrazione di clienti con generazione di fatture e analisi di entrate e uscite contabili, concludendo con i classici servizi di comunicazione, come ad esempio, le campagne PPC su ADS o Facebook, che possono essere l’asso nella manica per promuovere il Bed and Breakfast o l’albergo.

Assistenza alla gestione e consulenza: Quattro Accommodations

La terza azienda vincitrice del Premio ” Miglior Fornitore” di Direzione Hotel è Quattro Accommodations, nella categoria assistenza alla gestione.

Quattro Accommodations è un’ azienda giovane e moderna. A dirla tutta, la sua vision sintetizza proprio i valori dell’ospitalità. In particolare, l’azienda propone vari programmi di affiliazione. In effetti, una gestione professionale dell’ospitalità ha bisogno di sistemi performanti e ottimizzati. Il fine ultimo è migliorare la performance della struttura ricettiva.

Si può dire che sia un supporto valido per ogni attività del settore, perché seguita da un team di professionisti esperti e qualificati. Allo stesso tempo, è possibile scegliere tre formule diverse per la gestione della struttura. In definitiva, il principale obiettivo di Quattro Accomodations resta aumentare le prenotazioni e liberare il gestore dalla complicata amministrazione quotidiana.

Ecco in breve, i tre fornitori vincitori del premio; dove la professionalità è di casa si vince sempre.