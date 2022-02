BNP Paribas Italian Branch e Fincantieri hanno perfezionato un accordo per trasformare la linea per garanzie fino a 700 milioni di euro concessa dalla banca in una “sustainability linked Guarantees Facility”. L’accordo ha una durata minima di oltre 4 anni ed è la prima operazione di questo tipo per il gruppo cantieristico.

La linea per garanzie concessa da BNP Paribas è definita “sustainability linked” poiché è legata al conseguimento di due specifici indicatori di prestazione (Key Performance Indicator, “KPI”) presenti nel Piano di Sostenibilità 2018-2022 di Fincantieri: la gestione efficiente dei consumi energetici e la sostenibilità della catena di fornitura. Sulla base del raggiungimento o meno di questi obiettivi, l’accordo prevede un meccanismo al rialzo o al ribasso del costo delle garanzie, calcolato secondo una griglia simmetrica alla scadenza di ogni anno.