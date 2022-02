eTwinning “Climate Buddies”, al progetto partecipa la Scuola Primaria del IV Circolo Didattico di Scafati

La tematica Articolo 13 Agenda Europa 2030 “Azioni per il clima” è stata condivisa e sostenuta da una platea meno ampia

Gli alunni delle classi III della Scuola Primaria del IV Circolo Didattico di Scafati quest’anno partecipano al progetto eTwinning “Climate Buddies”.

Si tratta di un progetto europeo a cui lavorano, oltre agli alunni ed insegnanti delle scuole dei fondatori (Yasemin Hamrat, Turchia e Ludmila Krawchuc, Ucraina), anche scuole rumene ed appunto il IV C:D: di Scafati.

La coordinatrice e responsabile dei progetti Erasmus+/eTwinning, ENO, insegnante Olga Mosca e le colleghe delle classi III dal mese di settembre, hanno coinvolto non solo gli alunni, ma anche genitori e stakeholder nelle attività del progetto.

Del resto la tematica Articolo 13 Agenda Europa 2030 “Azioni per il clima” non poteva non essere condivisa e sostenuta da una platea meno ampia.

Il progetto eTwinning ”Climate buddies”, grazie alle docenti che lo hanno condotto, ha avuto ricadute positive sia dal punto di vista cognitivo che socio relazionale in quanto ha saputo efficacemente coniugare l’utilizzo della rete, dei tool e delle app ed in generale di tutta le tecnologia web 2.0 (quiver, kahoot, chatter kid, story jumper, padlet, jigasaw planet), allo sviluppo di conoscenze ed abilità sociali e civiche in L1 e L2.

In particolare i lavori condivisi (story jumper) condotti all’interno di classi europee virtuali hanno stimolato lo spirito di collaborazione e confronto tra alunni di paesi lontani e diversi.

Le chat, gli eventi online, i meeting tra insegnanti ed alunni si sono rivelati momenti di grande emozione e crescita per ogni alunno che ha tradotto in compiti di realtà le conoscenze/abilità /competenze acquisite.

La misurazione della qualità dell’aria, il calcolo della propria impronta di carbonio, la piantumazione di alberi, la realizzazione di una compostiera, la campagna di riciclaggio e la realizzazione di oggetti in materiale riciclato rappresentano i momenti topici del progetto.

Il progetto ha reso i piccoli “Climate buddies” di Scafati pionieri coscienti della necessità della tutela, cura e salvaguardia del nostro ambiente perché non c’è un altro pianeta su cui vivere e dobbiamo aver cura della nostra Terra!