Nasce ufficialmente la civica PimontEvviva – verso il 2030. Nelle scorse ore la presentazione ufficiale del simbolo e della pagina social ufficiale del movimento che si presenterà alle prossime elezioni amministrative. In pole – position per la candidatura a sindaco c’è Gennaro Somma (attuale vice di Michele Palummo), ma non sono escluse altre ipotesi dopo gli incontri politici tenuti nello scorso fine settimana.

“Inizia per Pimonte una nuova fase – affermano i vertici della civica – E’ il tempo di un nuovo progetto politico, di un nuovo orizzonte, di fissare obiettivi e strategie per migliorare il nostro paese. Il simbolo riprende in astratto le linee dell’antico acquedotto cittadino e, per come è rappresentato, simboleggia una serie di porte aperte verso il futuro”. Il 2030 nel logo ha una doppia valenza. “Innanzitutto l’impegno per il paese, orientato al futuro delle nuove generazioni. Inoltre – continuano – fa riferimento all’agenda 2030. PimontEvviva perché riteniamo che questo paese sia vivo.

Nelle potenzialità ambientali e paesaggistiche ancora inespresse, nelle numerose associazioni di volontariato che s’impegnano quotidianamente per il prossimo e per Pimonte. Vivo nei sacrifici di numerosi lavoratori di ogni settore, che ogni mattina all’alba affrontano una nuova giornata di lavoro. Ma anche negli studenti, negli imprenditori, nei commercianti e di tutti i cittadini”.