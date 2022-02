In merito alla questione legata alla criticità dell’edificio scolastico che ospita l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”, interviene l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Vitiello.

«Gli ambiti d’azione e competenza del ruolo da me ricoperto hanno servito quei doveri che vanno obbligatoriamente e incessantemente ottemperati.





Quando si rendeva necessaria la figura di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e l’utenza, al fine di garantire l’opera di sostegno e informazione, ho offerto la mia disponibilità – spiega Vitiello -. Mai, però, esercitando scelte e azioni non competenti al mio ruolo. La consapevolezza che il proprio operato e la presenza attiva possano contribuire a rendere più agevole la risoluzione di problemi, sono i presupposti necessari per operare in maniera coscienziosa e collaborativa. I princìpi morali e il buon senso che mi conducono ad un apporto solidale nei confronti della mia comunità, mi obbligano ad essere presente in quanto necessaria anche in situazioni che non attengono alla mia stretta competenza.









L’impegno costante e la continua attenzione per la risoluzione della criticità legate alla chiusura del plesso scolastico “V. Alfieri” di via Gambardella non sono mai mancati da parte mia quale assessore alla Pubblica Istruzione.

Ho intrattenuto – prosegue l’assessore – una comunicazione ininterrotta con la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori al fine di trasmettere quante più informazioni riuscivo ad ottenere dagli organi competenti dell’Ufficio Tecnico ed individuare ipotesi alternative da mettere in campo per evitare un ulteriore ricorso alla didattica a distanza, e garantire un immediato ritorno alla didattica in presenza. Questo è emerso anche dalle varie riunioni tenutesi nei giorni scorsi, dove sono state vagliate più soluzioni affinché si prospettasse una positiva definizione della problematica in atto.

Ieri mattina, è stata consegnata la relazione completa dei rilievi e dei sopralluoghi dello stabile di via Gambardella.

Oggi pomeriggio – conclude – ci sarà un incontro che consentirà di orientarci in maniera concreta per realizzare tutte le azioni utili per un ritorno nelle aule e alla normalità per i nostri ragazzi, ai quali va tutto il mio totale sostegno».