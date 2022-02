Si svolto nella mattinata odierna l’incontro con dirigenti e referenti degli istituti scolastici del territorio in merito alla riattivazione del servizio di refezione scolastica.

Alla riunione, che si è tenuto presso l’Ambito N30, hanno partecipato l’assessore e il dirigente alla Pubblica Istruzione Anna Vitiello e Nicola Anaclerio, e il funzionario del centro cottura Gioacchino Russo.







«Nel corso della riunione – spiega l’assessore Vitiello – è stato comunicato ai presenti la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale a garantire l’immediata riattivazione del servizio di refezione scolastica, attualmente sospeso – come richiesto dagli stessi dirigenti scolastici – a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Pertanto, abbiamo chiesto a dirigenti e referenti di illustrare la situazione dei singoli istituti di competenza, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’eventuale riattivazione del servizio.







I dirigenti scolastici – prosegue – hanno evidenziato problematiche quali il basso indice di presenza giornaliera degli studenti; la scarsità di personale docente e non docente; le difficoltà di natura logistica.

Alla luce di quanto emerso, non ci sono in questo momento le condizioni per la riattivazione del servizio di refezione scolastica. E’ stato fissato al prossimo 4 marzo – conclude l’assessore Vitiello – un nuovo incontro al fine di valutare il ripristino della mensa scolastica a partire da marzo».