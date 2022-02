Il Consiglio comunale di Vico Equense è stato convocato in seduta pubblica e sessione straordinaria per martedì 15 febbraio alle ore 9.30 presso la nuova Casa Comunale di Via Luigi De Feo.







L’assise sarà chiamata a discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali delle sedute precedenti; Comunicazioni; Istituzione e Nomina Componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti; Procedimento di dichiarazione dell’interesse pubblico al mantenimento del manufatto garage acquisito al patrimonio Comunale, realizzato in assenza di titolo abilitativo in via R. Bosco/via Vecchia Moiano SNC, Loc. Moiano. Determinazioni del Consiglio Comunale in ordine all’applicazione degli art. 31, comma 5, D.P.R. N. 380/2001, ed art. 1, comma 65, L.R. N. 5/2013. Dichiarazione di prevalente interesse pubblico; Acquisizione al patrimonio beni Opera Pia Monte dei Poveri di Massaquano; Richiesta istituzione Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale e art. 40 dello Statuto Comunale, a firma dei consiglieri comunali, nota prot. 4127 del 08/02/2022.