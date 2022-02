Dopo due mesi di stop il Consorzio Volley Napoli incontra il Villaricca al PalaTorricelli

Coach Alessandro Maione: "Per noi sarà come l’avvio di una nuova stagione e sono certo che venderemo cara la pelle contro una squadra che ha pochi punti deboli"

C’è grande attesa in casa Consorzio Volley Napoli per il big match di stasera (sabato 12 febbraio) contro il Villaricca nella gara valevole per la quattordicesima giornata del girone B di serie C femminile anche se formalmente si tratterà della prima gara del girone di ritorno ovvero la nona gara di campionato.

Dopo due lunghissimi mesi di stop in parte dovuti al dilagare del Covid, finalmente si ritorna in campo e per il Consorzio Volley c’è subito l’esame Villaricca, prima della classe e capolista incontrastata del girone con 8 vittorie su otto incontri giocati.

Al PalaTorricelli (start alle ore 18) capitan Fusco e compagne proveranno ad interrompere la marcia inarrestabile delle villaricchesi, in un match sulla carta tutto sfavorevole alle azzurre.

“Nel volley mai nessuno parte sconfitto prima della gara e non lo faremo nemmeno noi ;– ha dichiarato ieri al termine della rifinitura, il tecnico delle napoletane Alessandro Maione – per noi sarà come l’avvio di una nuova stagione e sono certo che venderemo cara la pelle contro una squadra che ha pochi punti deboli e che, sin qui, ha dimostrato tutto il suo valore”.

Mister Maione sa che si tratterà di un impegno difficile ma non vuole concedere attenuanti alle ragazze prima della gara.

“Gare come queste si preparano da sole: le ragazze sanno cosa devono fare per sfruttare al meglio le proprie potenzialità. In partita come questa contano tanto la tecnica, la giusta correlazione e sinergia tra i reparti ma ci vuole anche e soprattutto tanta determinazione, tanta “garra” come la chiamano gli spagnoli anche se da noi abbiamo un termine più eloquente – ha chiosato il tecnico delle azzurre.”

L’appuntamento per tutti gli appassionati è per le ore 18 di stasera al Palatorricelli e sarà un sabato di grande sport visto che a seguire il match della serie C, ci sarà quello di serie D femminile (girone C) tra le ragazze del Consorzio Volley ed il Paestum in una gara che assegnerà punti importanti per la lotta play off della seconda competizione regionale.