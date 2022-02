l’11 marzo 2020, la gestione dei rifiuti mira a reintrodurre ciò che viene raccolto nella produzione di nuovo materiale. L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di Pompei si è posto, fin dall’inizio del proprio mandato, è: tutelare il territorio cittadino e fare della Città di Pompei un esempio virtuoso, partendo proprio dalla corretta gestione della raccolta differenziata.







Per migliorare ulteriormente il servizio reso, e incrementare cicli virtuosi, l’Amministrazione Comunale e la Win Ecology – la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – hanno deciso di avviare un nuovo ‘Piano di Comunicazione’ che prevede la diffusione delle informazioni utili al conferimento sistematico dei rifiuti, rivolgendo l’attenzione ai cittadini, agli studenti di ogni ordine e grado, ai pellegrini, in visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, ed ai turisti, in visita al Parco Archeologico. E a tal proposito, alla conferenza stampa hanno partecipato il Direttore Generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel e, per il Santuario Mosignor Pietro Caggiano.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “Pompei si ‘differenzia’ anche nella raccolta dei rifiuti. Fornendo una corretta informazione in merito alle diverse tipologie, per il corretto conferimento e smaltimento, i rifiuti – tradizionalmente considerati fonti di inquinamento – se ben gestiti, possono diventare una fonte preziosa di materie prime. Sono felice di vedere in prima fila, al mio fianco, il direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel e Monsignor Pietro Caggiano, in rappresentanza di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Tommaso Caputo. ‘Insieme per differenziare’, ascoltando anche i loro suggerimenti e osservazioni”.







Per i turisti e i pellegrini: nel Parco Archeologico e nel Santuario saranno distribuiti gli “Scan Me”, Qr Code per scaricare in italiano, cinese, russo, spagnolo, francese e inglese la guida per differenziare i rifiuti.

Educare tra i banchi di scuola: “Un gioco da ragazzi” e le “eco-interviste” vedranno protagonisti gli studenti pompeiani per la creazione di slogan da utilizzare per la campagna informativa.

La prevenzione e repressione dei reati ambientali: a breve sarà attivata la videosorveglianza per identificare chi abbandona i rifiuti pericolosi creando discariche abusive.







L’Assessore all’Ecologia Raffaella Di Martino: “Il Comune creerà una pagina Facebook per dare la possibilità ai cittadini di denunciare i reati ambientali che avvengono sotto le loro abitazioni. E’ inconcepibile che il Comune impieghi risorse economiche per ripulire le aree dalle discariche abusive, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, e dopo poche ore, quelle stesse aree interessate dalla bonifica, sono nuovamente invase da rifiuti pericolosi”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Sanità Andreina Esposito: “Le discariche illegali rilasciano tossine molto pericolose. Da pediatra segnalo che molte mamme che vivono nelle vicinanze di queste discariche partorisco, purtroppo, bambini sotto peso o con malformazioni. Invito i dirigenti scolastici a far crescere i nostri figli con la cultura del rispetto dell’ambiente”.

La Win Ecology, nella persona dell’amministratore delegato Maurizio Loreto, nei prossimi giorni distribuirà il materiale informativo all’utenza per “educarla” alla differenziata.