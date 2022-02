Una volta si cantava questo coro in onore di Tiribocchi in serie superiori quando le cose andavano per il verso giusto. Simone non lasciava scampo ai portieri avversari e si viaggiava a gonfie vele.

Ora siamo in eccellenza con una squadra che non ha nulla a che vedere con questa categoria, ma con umiltà e spirito di sacrificio sta mantenendo la corsa dietro alla lepre Puteolana. Ma la nobilitade si vedrà negli spareggi post season e questa squadra sa cosa fare.







Non si è arresa neanche davanti alle indecisioni, spesso strane, dell’arbitro, ma ha lottato sino alla fine tant’è che il goal è arrivato al 92°, quando mancavano tre minuti al triplice fischio. Oggi si può ben dire che questi ragazzi lottano sino alla fine e non si arrendono mai.

A segnare è stato il ninja Esposito che ha sfruttato al meglio un cross di Napolitano che al posto del solito Liberti, oggi squalificato, gli ah posto sulla testa.







E ancora i bianchi seguono i diavoli puteolani, l’eterna lotta tra cugini accomunati dallo stesso dialetto che si incrociano in classifica per l’agognata vittoria del campionato. Niente è ancora deciso, tra qualche domenica, i granata incroceranno le armi al Giraud e lì si potrà dire qualcosa in più, ma gli spareggi decideranno chi e come potrà guadagnarsi la serie superiore, ora si risponde alle fantasie di altri, con i risultati sul campo, poi il tappeto verde darà il suo responso.

Sì ma oggi chill’arbitro nun se putev guardà… Non preoccuparti, oggi s’è vinto anche contro lui e così sarà fino alla fine… “Ammenn”.

Ernesto Limito