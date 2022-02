Pareggio con l’Inter per il Napoli, con una prestazione che spacca in due il popolo partenopeo, fra chi dà fiducia e sostegno alla squadra, autore di una buona prova, e chi invece condanna il Napoli visto ieri.

E’ stato un Napoli che senza ombra di dubbio poteva e doveva fare meglio, commettere meno errori e tenere più alto il livello di concentrazione. Tuttavia la prestazione di ieri, seppur non al 100%, ha convinto e c’è da ricordare che si sta giocando contro l’Inter. In queste pagelle come al solito ecco i voti ai protagonisti del match di ieri.







Ospina: 6,5

Niente da fare sul gol di Dzeko, sul quale non è lui a doversi responsabilizzare, del resto nient’altro da evidenziare.

Di Lorenzo: 6,5

Spaventato da una botta al braccio, Di Lorenzo gioca la solita partita attenta, senza dover dare troppo, poiché l’epicentro dell’intensità di gioco è la fascia opposta. Altra ottima prova dell’insostituibile.

Rrahmani: 6

Si prende la scena Koulibaly, Rrahmani dal canto suo viene chiamato in causa molto poco. Fa il suo.









Koulibaly: 6,5

Troppe volte fa rabbrividire Spalletti con degli errori in fase di disimpegno: con un po’ di attenzione in più chissà se il risultato sarebbe diverso. Per il resto è bravissimo a correre in aiuto di un Mario Rui disastroso.

Mario Rui: 4

Spaesato di fronte ad un Dumfries che è un fiume in piena. Avrà un numero di palle perse ieri sera da far paura. Il peggiore in campo.

Ruiz: 6,5

Inizia bene, man mano va perdendosi. Nonostante tutto ottimi movimenti senza palla, solita buona visione di gioco e una grande scorta di intelligenza. Anche ieri sera, forse solo per il primo tempo, lo spagnolo ha messo in mostra queste sue qualità.









Lobotka: 7

Partita come sempre sontuosa, nella quale con estrema intelligenza si infila fra le trame di gioco azzurre e in fase difensiva è perfetto nell’annullare Calhanoglu. Partita dopo partita, il mediano slovacco va sempre di più raggiungendo la completezza di un campione.

Politano: 6

Sembrava ispirato, ma dopo 25 minuti è costretto a dare forfait per un infortunio al ginocchio.

Zielinski: 5,5

Alti e bassi da parte di Zielinski, che inizia con il piede giusto scheggiando anche il palo. Ma poi predominano i bassi per il resto del match.









Insigne: 7

Segna il gol che evita il peggio per il Napoli e ora guarda Maradona dall’alto della classifica marcatori del Napoli. Spesso partecipa alle ripartenze azzurre dando manforte, qualche volta arrivando alla conclusione, ma non basta.

Osimhen: 7

Tanta fame di gol, freschezza e velocità per l’attacco del Napoli. Si presenta più volte di fronte ad Handanovic che sfoggia come al solito le sue pazzesche parate. Nel secondo tempo non riesce a spingere a causa di un Napoli più appannato che non riesce a offrirgli chance concrete.







I subentrati

Anguissa: 6

Torna e gioca l’ultimo quarto d’ora per rientrare subito a pieno regime nelle gerarchie azzurre. Aggiunto per dare solidità al centrocampo, non si deve sforzare molto.

Elmas: 5

Gioca male, con tanta confusione e tanta testardaggine.

Mertens: senza voto

Ounas: senza voto

Jesus: senza voto







Spalletti: 6

Prepara bene il suo Napoli, considerando la qualità della corazzata Inter. Commette però un errore tattico molto grave, la sostituzione di Osimhen: durante l’assalto finale era solo lui che poteva segnare.

Doveri: 6,5

Metro di giudizio abbastanza coerente, lascia correre molto. Sacrosanta l’assegnazione del rigore su Osimhen.

Giuseppe Garofalo