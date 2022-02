Lunedì mattina, in occasione della ricorrenza di San Valentino, la Questura di Napoli sarà presente in piazza Umberto I a Frattamaggiore, nello spazio antistante il Palazzo del Municipio, con il camper della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Sarà un’occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime, per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza donne, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario e del Commissariato di Frattamaggiore che potranno soddisfare richieste d’informazioni e dare indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.







All’iniziativa, a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, parteciperanno operatori specializzati del centro antiviolenza “Libera-Mente Donna” dell’Ambito N17.

Parteciperanno gli studenti di alcuni istituti d’istruzione superiore di Frattamaggiore, Sant’Antimo e Grumo Nevano e verranno distribuite copie della brochure “Questo non è amore”, che raccoglie storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle; una testimonianza dell’impegno costante della Polizia di Stato in un tema difficile e importante.