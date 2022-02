E’ di Scampia l’italiana la più bella. Zeudi Di Palma eletta Miss Italia 2021

E’ una ventenne napoletana la Miss Italia 2021. Zeudi di Palma è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa da Ca Vendramin Calergi in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.







Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata, ed ha riportato il titolo di bellezza nazionale nuovamente nella nostra regione dopo vent’anni, quando era stata Daniela Ferolla ad essere incoronata. A sfiorare la corona di più bella d’Italia nel 2018 e nel 2019 erano state Fiorenza D’Antonio e Caterina Di Fuccia.

Zeudi è la quarta Miss Italia campana nella storia del concorso. La prima era stata eletta nel 1959 quando il titolo andò a Marisa Jossa. Nel 1986 fu Roberta Capua, oggi conduttrice televisiva, ad indossare la tanto ambita corona.







Nata e cresciuta nel quartiere Scampia, Zeudi Di Palma si è diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia all’Università Federico II di Napoli. E’ una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci altra napoletana alla fine giunta terza.

Fiera delle proprie origini, la nuova Miss nazionale rappresenta in pieno quella che è la bellezza mediterranea, armonica e completamente naturale: occhi e capelli castani, forme perfette e un viso dai lineamenti da togliere il respiro.







C’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci.

Un concorso che ha omaggiato i 1.600 anni della fondazione della città di Venezia, e che si è rinnovata in chiave social, raccontando non solo la bellezza estetica, ma la bellezza creativa delle ragazze. Una versione di Miss Italia pensata come una mini-serie tv, svoltasi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare ai nativi digitali e alla cosiddetta Generazione Z.