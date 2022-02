Esce il 25 febbraio “Premi play”, il disco d’esordio di Giovanni Neve, pseudonimo di Giovanni Morbidoni, classe 1997, tra i giovani talenti del nuovo pop italiano.

In costante ricerca dell’essenziale, la musica di Giovanni Neve è un chiaro manifesto di semplicità. “Premi Play” è un lavoro dal gusto allegro e con sfumature tropicali, ma anche malinconico e vicino alla musica d’autore più recente, arricchito di venature electro pop e atmosfere cariche di energia. Con la sua voce chiara e limpida che resta impressa all’ascolto, Giovanni Neve ci regala undici brani che incarnano a pieno la sequenza fotografica della vita.

Dopo aver debuttato nel 2021 con i singoli “Camini”, “Astronavi da crociera” e “Te quiero mama” prodotti da Taketo Gohara e Fabio De Sanctis, seguiti dall’ultimo estratto “Timbrami le labbra”, nell’estate del 2021 Neve ha l’occasione di ampliare il suo pubblico aprendo alcuni concerti sold out degli Psicologi, dando prova sin da subito delle sue capacità sui palchi dei principali festival estivi. Fin dalle prime uscite, Giovanni Neve ha ottenuto ottimi riscontri: i suoi brani sono infatti entrati nella Classifica ‘Radio Airplay Absolute Beginners’ stilata da Rockol relativa agli emergenti più passati dalle radio italiane e in quella di ‘Radio Airplay Emergenti’ e ‘Radio Airplay Indipendenti Italiani’ relativa ai singoli pubblicati da etichette indipendenti più passati dalle radio.

“PREMI PLAY” è il titolo di un progetto nato nel 2019 che raccoglie però un pezzo di vita che viene prima. Quando un’esperienza di vita forte invade completamente la sfera emotiva di un giovane innamorato e si incontra con la musica, si crea inevitabilmente qualcosa di bello. Nell’album tutto parla di amore perché l’amore parla di tutto.

“PREMI PLAY SU QUESTO AMORE, FACCI QUELLO CHE TI PARE, FACCI QUELLO CHE TI VA.”

TRACKLIST “PREMI PLAY”

01) Premi play

02) Camini

03) Tra Le Dune

04) Oceania

05) Astronavi Da Crociera

06) Timbrami Le Labbra

07) Latte e Gocciole

08) Dormi Da Me Sul Mare

09) Maledette Frasi Mai Dette

10) Te Quiero Mama

11) I Tuoi Jeans

CREDITI ALBUM

Testi e Musica: Giovanni Morbidoni e Fabio De Sanctis

Produzione: Fabio De Sanctis, Taketo Gohara e Giovanni Morbidoni

Mix & Master: Giovanni Versari e Francesco Marzona

Strumentisti: Fabio De Sanctis, Giovanni Morbidoni, Niccolò Fornabaio, Alessandro Stefana e Mirko Matera

Foto: Umbertina Meschini

Grafica: Enrico Faloppa

Label e Management: Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci

Distribuzione: Artist First

Ufficio Stampa e Promozione: Big Time

Giovanni Neve, pseudonimo di Giovanni Morbidoni è un giovane cantautore italiano, classe 1997.

Nato e cresciuto a Civitanova Marche, da sempre la passione per la musica e per la letteratura lo spingono a prendere in mano una chitarra e ad imparare a suonarla.

La sua musica viaggia tra il Pop, l’Indie e la musica d’autore. Talvolta ricerca l’essenziale attraverso un pianoforte, ma non può fare a meno di ricorrere anche a suoni elettronici creando così atmosfere particolarmente coinvolgenti e cariche di energia.

Debutta nel 2021 con i singoli “Camini”, “Astronavi da crociera” e “Te quiero mama”, prodotti da Taketo Gohara e Fabio De Sanctis, seguiti dall’ultimo estratto “Timbrami le labbra”: episodi che anticipano “Premi Play”, il suo disco d’esordio in uscita il 25 febbraio 2022.