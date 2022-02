Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso

Martedì e mercoledì in pista all’Aremogna 120 atlete per due slalom giganti. Al cancelletto di partenza atlete delle squadre nazionali e 7 sciatrici del comitato campano. Tra le favorite Michelle Valentini tra le giovani e Francesca Carolli negli aspiranti

Sulla pista Lupo di Roccaraso sono in programma domani, martedì 15, e mercoledì 16 due slalom giganti femminili del Gran Prix Italia, validi per il Trofeo Marinella. organizzati dagli sci club del comitato campano FISI, 3punto3, Napoli e SAI.

Il circuito torna sulle nevi abruzzesi per il secondo anno consecutivo, con pista 111 atlete italiane appartenenti alle squadre nazionali B e C, a gruppi sportivi e a molti comitati regionali della penisola, arricchito dalla partecipazione di 6 atlete straniere, provenienti da Spagna e Giappone.







Le rappresentanti della squadra del nostro comitato regionale sono 7 tra cui Michele Valentini, vincitrice di categoria lo scorso anno della tappa abruzzese e quest’anno 23.ma nella classifica assoluta giovani ad oggi, Giulia Claar anche lei dello sci club Aremogna, Francesca Carolli (nella foto) che ha già vinto nella categoria aspiranti quest’anno e che attualmente figura al’11.mo posto della classifica generale di categoria, sua sorella Chiara, Annarita Panza, Beatrice d’Acunto, tutte del SAI e Vittoria Fabbio dello sci club Napoli. Tra le iscritte anche Flavia Giordano, ex atleta del nostro Comitato, ora in forze al gruppo dei Carabinieri.

Gli sci club organizzatori premieranno nel piazzale delle Gravare all’Aremogna le vincitrici di ciascuna gara e mettendo in palio, premi offerti dalla maison E.Marinella grazie all’iniziativa di Alessandro Marinella e, nel giorno successivo alla festa di San Valentino, anche un week end per due persone, da trascorrere all’hotel la Scogliera di Ischia, nel mese di giugno.

Le gare fanno parte di un circuito in cui si corre in varie discipline e sono utili alla classifica di selezione per Atleti delle squadre Nazionali e indicative per Tecnici Nazionali FISI (ad esclusione degli atleti già in squadre nazionali).