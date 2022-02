Il Consorzio Volley Napoli esce sconfitto dal big match contro la capolista Villaricca

Coach Alessandro Maione: “Perdere non è mai bello ma oggi ho visto lo spirito giusto contro una squadra molto più attrezzata di noi"

Non bastano cuore e grinta al Consorzio Volley Napoli che esce sconfitto dal big match di giornata contro la capolista Villaricca nella gara che segnava il ritorno in campo dopo la lunga pausa causa Covid.

In un PalaTorricelli carico di passione, le ragazze di mister Maione, decimate da varie defezioni, offrono una prova di carattere contro la dominatrice assoluta del girone B di serie C femminile nella gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato (formalmente la nona disputata).

Il tecnico napoletano, alla vigilia del match, aveva chiesto una prova fatta di determinazione e tenacia e le ragazze hanno risposto offrendo una prestazione positiva, molto più di quanto non dica il 3 a 0 finale a favore delle villaricchesi che mantengono la loro imbattibilità viaggiando a punteggio pieno dopo nove giornate.







25-27, 20-25, 20-25 i parziali dei tre set che per lunghi tratti hanno visto il Consorzio Volley condurre la gara: nelle sortite finali dei set, però, la classe, la forza e l’esperienza delle avversarie hanno avuto la meglio su un coriaceo Consorzio Volley che ha saputo imbrigliare per lunghi tratti, le mosse del Villaricca.

Una sconfitta dunque che lascia più certezze che amaro in bocca alle ragazze napoletane, che tra infortuni e assenze varie erano arrivate al match rimaneggiate e con qualche soluzione sperimentale adottata da mister Maione, comunque soddisfatto a fine gara.

“Perdere non è mai bello ma oggi ho visto lo spirito giusto contro una squadra molto più attrezzata di noi; – ha commentato a fine gara coach Alessandro Maione – credo che partite come queste ci aiutino a migliorare nonostante la sconfitta che è stata molto meno netta di quanto non dicano i parziali dei tre set”.







Molto più equilibrata è stata invece la gara disputata dalle ragazze di Serie D contro il Paestum: l’incontro è andato in scena subito dopo il termine del match della serie C ed ha visto le atlete ospiti imporsi per 3 a 2 al termine di una partita durata poco più di due ore.

Una vera battaglia che ha visto le ragazze del Consorzio Volley effettuare una grande rimonta da 0 – 2 a 2-2 ed arrendersi solo al tie break: una sconfitta che però non scalfisce le ambizioni della compagine di mister Romano che sin qui ha sempre preso punti in 8 delle 9 gare sin qui disputate e che sta dando filo da torcere a chiunque, dimostrando di essere la vera mina vagante del campionato.