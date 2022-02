La Kennedy supera la Nova Inox Mosciano. Ancora un KO per la Millo

Nel prossimo turno (in programma il 19 febbraio) l'Enrico Millo dovrà vedersela, in Sardegna, con la Farris Group Galligel Sestu. La Kennedy, invece, farà visita alla Civitanovese

Straordinaria impresa della Kennedy Accessori Moda che, al bocciodromo di Piazzolla di Nola, sabato 12 febbraio, con una bellissima rimonta, ha superato con il risultato di 5-3 la Nova Inox Mosciano, nella sfida valida per la quinta giornata del Campionato di Serie A della Raffa.

La squadra abruzzese, che annovera tra le sue fila il campione del mondo Gianluca Formicone, giunta in Campania a punteggio pieno in classifica, dopo aver chiuso in vantaggio per 1-3 il primo turno di gioco ha dovuto arrendersi, nella seconda parte dell’incontro, alla sontuosa prestazione dei padroni di casa, che si sono aggiudicati tutti e quattro i set di coppia, ribaltando il risultato.







La terza vittoria su altrettanti match interni, disputati in questo inizio di stagione, ha consentito alla Kennedy di portarsi, con 9 punti, al quarto posto in classifica, a pari merito con Fontespina e Boville Marino e a sei punti di distanza dalla capolista Caccialanza di Milano.

“Siamo partiti male soprattutto nelle sfide a terna che, anche per merito degli avversari, abbiamo perso nettamente – ha dichiarato il presidente della Kennedy, Antonio Ferrante. – I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi e, nel secondo turno, non hanno sbagliato quasi nulla contro una delle pretendenti al titolo. Siamo orgogliosi del risultato, ma il nostro obiettivo resta la salvezza”.

Prosegue, invece, il momento negativo dell’Enrico Millo di Baronissi, tornata a mani vuote dal difficile impegno sul campo della Boville Marino.







La squadra del presidente e tecnico Franco Montuori, sconfitta per 7-1, resta ancora ferma a quota 0 e, nel prossimo turno (in programma il 19 febbraio) dovrà vedersela, in Sardegna, con la Farris Group Galligel Sestu.

La Kennedy, invece, farà visita alla Civitanovese, appaiata con la Millo in coda alla classifica.