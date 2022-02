Napoli futsal superlativo, ma il Petrarca la riprende con il power play: è 4-4

Il Napoli futsal chiude il girone d’andata con un pareggio spettacolare al Centro Sportivo Cercola.

Finisce 4-4 contro il Syn-Bios Petrarca capolista: la discesa di Grasso apre le danze, impatta Kakà, poi Fortino e Fellipe Mello fissano il 2-2 parziale.

Nella ripresa Guga si becca la doppia ammonizione, ma i partenopei non concretizzano con l’uomo in più. Sempre Fellipe Mello a concedere l’autogoal del 3-2 locale. Fernandinho per il 4-2, Gianpaolo lancia il power play ed i veneti agguantano il pari con Jefferson e Rafinha.

Un punto a testa in una partita di livello altissimo. I patavini chiudono a quota 38 in vetta, a 25 ed al quinto posto insieme al Pescara il team di Basile. Mercoledì 16 febbraio alle 20, ancora tra le mura amiche, la sfida all’Italservice Pesaro campione in carica.







PRIMO TEMPO

La prima occasione è di marca brasiliana, la rovesciata di Fernandinho fa la barba al palo. Un suo break spalanca la strada a Grasso che scarica il destro e firma l’1-0 azzurro a 4’01”.

Il tiro di Fellipe Mello, il legno aiuta Ganho. Ci prova il SynBios ma l’estremo difensore ci mette il petto prima, il tocco sotto di Victor Mello è poi impreciso. A 9’35” l’ex Kakà, servito da corner, insacca l’1-1.

Reazione partenopea con il piazzato di Coelho, è il recupero di Grasso a produrre il facile 2-1 di Fortino: nuovo vantaggio ad 11’16”.

Un calcio da fermo regala però l’ulteriore pari rossonero, Fellipe Mello di tap-in dopo il riflesso di Ganho su Kakà. Turmena da posizione defilata, il 7 portoghese fresco campione d’Europa va vicino al bersaglio di volée.

Robocop apre troppo il compasso e spreca davanti alla porta. Lesti i due portieri su Jefferson da un lato e Fernandinho dall’altro.

Le ultime due emozioni: il numero 18 del Napoli scheggia la traversa, Turmena salva sulla linea su Parrel. È 2-2 all’intervallo.







SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con il tentativo di Perugino che sfiora il montante. Dribbling e destro secco di Coelho, è Fernandinho a togliere il 3-2 dalla porta. Asse Ganho-Hozjan, pallonetto alto.

Il numero uno di Basile per tre volte si oppone: su Kakà e due volte su Victor Mello. A 7’38” c’è il secondo giallo per Guga: nei due minuti di superiorità numerica Turmena non va a centro, Fernandinho sbaglia da due passi e il portiere patavino si salva anche grazie al palo.

Nel 5 vs 5 è l’autorete di Fellipe Mello a mettere nel tabellino il 3-2. Passano due minuti e Fernandinho riesce a calare il poker, azione orchestrata da Coelho e Fortino per il 4-2.

Coach Gianpaolo lancia così Fellipe Mello power play ed arriva il 4-3. Fucilata del fratello Victor, è Jefferson a correggere in rete.

A 17’32” il taglio di Rafinha premia e vale il 4-4 definitivo. Nel finale il palo nega la rimonta a Parrel, Fortino non trova l’impatto giusto con il pallone lanciato da Ganho.

CLICCA QUI per gli highlights







SALA STAMPA

“C’è molto rammarico – dice il tecnico Piero Basile, abbiamo fatto un secondo tempo incredibile. Con il portiere di movimento abbiamo difeso benissimo per due minuti e mezzo, ma dobbiamo comunque essere felici di quanto fatto perché non credo nemmeno abbiamo commesso troppi errori. Meritavamo di vincere. Se continuiamo a lavorare così saremo sempre più vicini a squadre come questa”.

CLICCA QUI per le parole di coach Basile

NAPOLI FUTSAL-SYN-BIOS PETRARCA 4-4 (2-2 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Fernandinho, Fortino, Pagliaro, Grasso, Hozjan, De Simone, Amirante, Turmena, A. Perugino, Lo Conte, Capiretti. All. Basile







SYN-BIOS PETRARCA: Fiuza, Rafinha, Kakà, V. Mello, Jefferson, Romano, Celotto, Collatuzzo, F. Mello, Marchese, Parrel, Guga, Bastini, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 4’01” p.t. Grasso (N), 9’35” Kakà (P), 11’16” Fortino (N), 13’34” F. Mello (P), 11’29” s.t. aut. F. Mello (N), 13’51” Fernandinho (N), 16’05” Jefferson (P), 17’32” Rafinha (P)

AMMONITI: Guga (P), Jefferson (P), Marchese (P), Bruno Coelho (N)

ESPULSI: al 7’38” del s.t. Guga (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Lorenzo Di Guilmi (Vasto) CRONO: Giovanni Beneduce (Nola)