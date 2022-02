E’ da 2 milioni e mezzo di euro il tris di progetti, approvati dalla Giunta Lo Sapio, per la messa in sicurezza di due strade – via Macello e via Moregine – e del viadotto di via Pontenuovo (km 24+558 della linea Napoli-Sorrento), per accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “E’ volontà di questa Amministrazione intervenire per ripristinare il livello di sicurezza delle opere in questione che, a vario titolo, devono essere necessariamente conformate a specifici requisiti normativi, oltre che offrire un miglior servizio alla collettività e limitare gli interventi di manutenzione futura, così da ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi ordinari”.







I progetti:

l’asse stradale è caratterizzato dall’assenza, in più tratti, di misure idonee ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata e dove le condizioni di sicurezza sono ulteriormente condizionate dalla presenza di un canale irriguo in pessimo stato di conservazione, posto al limite sinistro della sede stradale; Viadotto di via Pontenuovo (km 24+558 della linea ferroviaria della Circumvesuviana Napoli-Sorrento): con apposita ordinanza, in via precauzionale, è stato imposto il divieto di transito per i mezzi di peso superiore a 7.5 tonnellate in quanto la struttura, a causa della vetustà delle opere, necessita di una manutenzione straordinaria.