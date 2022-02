Se vale la pena giocare in un casinò online? Ognuno decide da solo. Allo stesso tempo, bisogna inizialmente tenere a mente che la probabilità di vincita è molto inferiore al rischio di perdere. Ecco perché è auspicabile essere preparati ai fallimenti.

Come scegliere un casinò online per non cadere nei truffatori è una questione a parte. E oggi parleremo di come dovrebbe comportarsi il giocatore stesso mentre sceglie di giocare in uno dei siti di gioco.

Il rispetto di queste regole non garantisce le vincite, ma almeno riduce il rischio che il vostro account venga bloccato con la conseguenza che i fondi su esso depositati non siano più disponibili.

Un account e un indirizzo IP

Per aver creato molti account, sarete bannati non solo nei casinò online, ma in generale su quasi tutti i servizi. In tutti top casino online Italia si presume, una persona – un account. Se lo stesso giocatore ha una dozzina di account, è ovvio che sta cercando di condurre una sorta di attività disonesta. Ad esempio, per raccogliere lo stesso bonus più di una volta.

Tutto questo è severamente vietato dalle regole. Non troverete nessun casinò che possa accogliere qualcosa di simile. Pertanto, è meglio che il giocatore non prenda rischi. E nel caso dovesse scegliere qualcosa del genere, deve essere consapevole che sta infrangendo le regole e non essere sorpreso quando viene bloccato.

Per quanto riguarda l’IP, questo è l’indirizzo di un determinato computer. Idealmente, lo stesso giocatore dovrebbe accedere dallo stesso computer. Se un giocatore ha molti IP, specialmente in diverse città e paesi, questo è allarmante per l’operatore. Non è meno allarmante quando più giocatori provengono da uno stesso IP, poiché questo sa della precedente violazione: la creazione di molti account.

È inoltre sconsigliabile utilizzare programmi VPN che cambiano ogni volta il tuo indirizzo in modo imprevedibile.

Ecco perché si consiglia vivamente di giocare dallo stesso dispositivo, a cui nessuno tranne il giocatore ha accesso. Ancora più importante, non connettere altre persone sulla tua rete. Pertanto, non bisognerebbe giocare da un computer di lavoro o tramite una rete Wi-Fi pubblica.

Trasparenza dei dati personali

Qualsiasi casino online, che offre la selezione di giochi online con soldi veri è obbligato a verificare attentamente tutti gli utenti. Per conoscere i migliori slot online da giocare visita https://topcasinoonlinesicuri.it/slot/slot-con-soldi-veri.

Di conseguenza bisogna essere pronti a fornire tutti i documenti su richiesta e assicurati che i dati corrispondano ovunque. Se si commette un errore o si rilasciano dati non corrispondenti ai documenti per quanto riguarda indirizzo di residenza o data di nascita durante la registrazione, si possono successivamente avere problemi molto seri con il ritiro dei fondi.

Uso corretto dei bonus

In generale, sono i bonus generosi che attirano i nuovi utenti. Per questo motivo, il casinò offre quasi sempre qualche tipo di bonus, ma stabilisce le regole per gestirli. E tutte queste regole vanno lette con molta attenzione.

Il parametro principale del bonus non è la sua entità, come si potrebbe pensare, ma le condizioni di prelievo. Solitamente i casinò utilizzano uno schema standard: per “incassare” un bonus, ovvero prelevarlo sulla tua carta, dovrai giocare per un importo parecchie volte maggiore.

Scommettere un bonus è davvero un grosso problema, soprattutto per coloro che non giocano spesso. La possibilità che le condizioni siano soddisfatte è piccola. Ad esempio, la scommessa standard è 40x. Depositi 100 euro e ricevi un bonus di benvenuto di altri 100 euro. L’importo che dovrai depositare è di 4.000 euro. Diciamo che sono concessi 30 giorni, ma è improbabile che arrivi in ​​tempo se prevedi di spendere 20 o anche 100 euro a settimana.

Come rifiutare i bonus?

Di solito, quando si compila un account in un casinò, viene specificato, che si desidera ricevere un determinato bonus, oppure inserisci un codice bonus speciale. Ma spesso i bonus sono automatici. Ti registri, riempi il tuo account e ricevi un miglior bonus senza deposito immediato. E se non lo volessi?

Se le regole del bonus non specificano in dettaglio cosa è necessario per ricevere il bonus, contatta l’assistenza. Se si scopre che il bonus viene assegnato a tutti automaticamente durante il riempimento dell’account, puoi chiedere di annullare il bonus. Se l’hai già ricevuto, il servizio di supporto può rimuoverlo.