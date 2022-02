I frutti raccolti nel corso degli ultimi mesi sono stati sottratti all’onere delle operazioni di smaltimento e avviati ad un processo virtuoso che li ha visti trasformati, fino ad ora, in 1.300 barattoli di marmellata, 4 litri di olio essenziale ad uso alimentare e 1300 litri di succo di arancia.

Le operazioni di raccolta continueranno nei prossimi giorni e, con le arance che si stima di ricavare dagli alberi del rigoglioso parco cittadino di Villa Fiorentino, si dovrebbero raggiungere le 8 tonnellate di frutti.







E’ proprio a Villa Fiorentino che si svolgerà il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 16 febbraio, nel ricco calendario del SorrentoOrangeWeek: si tratta dello Spremuta Day, iniziativa ideata da Slow Food costiera sorrentina e Capri e rivolta agli studenti del territorio, realizzata in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, con Fondazione Sorrento e, da quest’anno con Penisolaverde.

Lo Spremuta Day è riservato agli alunni delle classi delle primarie degli istituti sorrentini e ha lo scopo di promuovere il consumo delle arance sorrentine sotto forma di succo, sottolineando le caratteristiche nutrizionali e le proprietà benefiche dell’agrume, attraverso un percorso ludico-educativo pensato ad hoc per i più piccini.







Sempre il 16 febbraio, dalle 9.00 alle 12.30, in occasione dell’evento a Villa Fiorentino, i cittadini potranno ricevere gratuitamente arance e limoni appena raccolti dagli alberi dell’agrumeto cittadino.

Il giorno successivo, il 17 febbraio, sarà la volta dell’appuntamento con il Maestro Paolo Sacchetti, già miglior pasticcere d’Italia.

Sacchetti salirà in cattedra, presso l’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, per una giornata di approfondimento dedicata al tema “L’arancia sorrentina protagonista in pasticceria”.







Per tutti coloro che siano interessati ad assistere, in remoto, alla Master Class di Paolo Sacchetti, dalle 14.00 alle 16.00, sarà disponibile un collegamento live streaming: https://meet.google.com/qhd-kaeb-abs?pli=1

Intanto, sulla pagina facebook SorrentoOrangeWeek, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti relativi all’iniziativa e conoscere le nuove creazioni dolciarie, realizzate con l’arancia sorrentina, da oltre 10 pasticceri attivi in Penisola sorrentina, nonché l’esito del contest riservato ai cittadini, chiamati a ideare ed inviare una ricetta di dolce con utilizzo dello storico agrume sorrentino.