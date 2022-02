Juve Stabia profondo rosso: i gialloblù di mister Sottili vengono sconfitti al Menti da un ottimo Catania, nonostante le grane societarie in cui versa il club etneo e i punti di penalizzazione subiti.

Il Catania vince per 2-0 grazie alle reti di Simonetti, una per tempo, ma gli ospiti hanno creato tantissimo e il punteggio sarebbe potuto essere più ampio a loro favore. Juve Stabia abulica ed in completa balia degli avversari, senza mordente e senza idee in campo.









La squadra di casa non ha prodotto nessun tipo di reazione alle offensive degli ospiti, sembrando stanca fisicamente e psicologicamente. Questa è la seconda sconfitta di fila per le Vespe che ora devono guardarsi alle loro spalle in classifica per non essere risucchiate nel vortice delle retrovie. Per mister Sottili, prima sconfitta interna sotto la sua gestione, è tempo di riflessioni per risollevare il morale della sua truppa: negli ultimi due turni contro Palermo e Catania cinque gol subiti in totale e uno realizzato su rigore, mostrando poco gioco e lacune nei vari reparti.

Nel prossimo turno gli stabiesi giocheranno in trasferta contro il Picerno.





La Juve Stabia si schiera con il 4-2-3-1: cambi in difesa con Peluso, Tonucci e Panico dal primo minuto. In attacco Schiavi sostituisce Bentivegna. Eusepi è l’unica punta. Il Catania risponde con il 4-3-3: in attacco c’è il bomber Moro.

Parte bene il Catania che nei primi 25 minuti ha un predominio territoriale. Al 20′ Greco sfiora il gol con un tiro in giravolta in area locale che va di poco fuori.

Al 30′ passa il Catania: Greco si libera sulla sinistra, crossa a centro area con Simonetti che di piatto insacca indisturbato. Difesa gialloblù distratta.

La Juve Stabia non riesce a reagire e al 42′ il Catania sfiora il raddoppio. Greco sfonda sulla destra e in area fa partire un diagonale che finisce di un niente fuori.

Al 48′ in pieno recupero, Greco in contropiede lancia Rosaia, il cui tiro in area a botta sicura viene deviato in corner, praticamente sulla linea di porta, da Panico.





Il primo tempo finisce con il Catania in vantaggio e la Juve Stabia senza sussulti e mordente. Gli stabiesi non sono mai stati pericolosi in avanti mentre il Catania è stato padrone del gioco nella prima frazione.

A inizio ripresa al 4′ raddoppio del Catania: corner da destra, uscita a vuoto di Dini e Simonetti insacca al volo in area piccola con la difesa presa d’infilata.

Nonostante i vari innesti di mister Sottili nella ripresa, i gialloblù non riescono ad imbastire manovre offensive degne di nota.

Il Catania continua ad attaccare e a mettere in difficoltà e in completa ambasce in tutti i reparti. Al 35′ Catania vicino al tris con Sipos, il cui tiro in area stabiese viene deviato in angolo da un difensore.

Nel finale al 43′ la Juve Stabia ci prova con Bentivegna in area, ma il suo tiro impreciso va fuori.

La partita diventa accademica e il Catania vince con merito per 2-0. La Juve Stabia esce invece tra i fischi.







Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 5 ; Peluso 4.5 (24′ st Esposito 5) Tonucci 5 Troest 4.5 Panico 5; Altobelli 4.5 (1′ st Davi’ 5) Scaccabarozzi 5; Ceccarelli 4.5 (1′ st Della Pietra 5) Stoppa 5 (24′ st De Silvestro 5) Schiavi 4,5 (14′ st Bentivegna 5 ); Eusepi 4.5. All.:Sottili 4.

Catania (4-3-3): Sala 6; Albertini 6.5 Monteagudo 7 Lorenzini 6.5 Pinto 6.5; Rosaia 6.5 ( 29′ st Provenzano 6) Cataldi 7 (38′ st Izco sv) Simonetti 8; Biondi 6.5 (30′ st Piccolo 6) Moro 6.5 (18′ st Russini 6) Greco 7.5 (17′ st Sipos 6.5). All.: Mularoni 8 ( squalificato Baldini)

Arbitro: Galipò di Firenze 6.5.

Guardalinee: Giorgi – Regattieri.

Quarto uomo: Canci di Carrara.

Marcatori: 30′ pt Simonetti ( C), 4′ st Simonetti (C ).

Ammoniti: Simonetti ( C), Stoppa (JS), Panico (JS), Peluso (JS).

Note: spettatori circa 300. Angoli 2-9. Recupero: 3′ pt- 3′ st.

Domenico Ferraro