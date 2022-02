Lenus Media in partnership con Fertek

Fertek, società produttrice di ammendanti e fertilizzanti per l’agricoltura avanzata, ha sviluppato una “formulazione segreta” che rivoluziona il mercato degli ammendanti naturali, attraverso una sospensione liquida di vermicompost dalle straordinarie capacità ammendanti

L’agenzia di comunicazione digitale, Lenus Media, ha siglato un accordo annuale con Fertek, società produttrice di fertilizzanti, ammendanti e concimi liquidi a base naturale per la creazione di una strategia di digital marketing sul mercato italiano.

L’obiettivo è la costruzione di un intenso piano di digitalizzazione per la ridefinizione del brand e in cui Lenus Media seguirà numerose attività di consulenza e coordinamento strategico, comunicazione digitale e rivalutazione degli asset digitali della Fertek.

“Il settore agricolo sta vivendo un periodo di innovazione e trasformazione dove il digitale trova ampio spazio per la promozione aziendale e i prodotti e formulazioni innovative di Fertek sono lo strumento giusto per realizzare una strategia di mercato efficace” – riporta Emanuele Pisapia, amministratore della Lenus Media – “I prodotti di punta della Fertek, come il Radicon e il recente spin-off aziendale Linea Herba, completamente dedicato alla coltivazione della canapa, sono le migliori rappresentazioni di un’azienda tecnologica e dedita alla ricerca di soluzioni innovative per l’agricoltura.”

Le attività oggetto della collaborazione hanno lo scopo di costruire un’identità aziendale ben definita e con tratti distintivi rispetto ai competitor. Il piano di crescita di Fertek oltre al potenziamento della visibilità in Italia, prevede già un chiaro piano di internazionalizzazione nei prossimi tre anni.

“La collaborazione con Lenus Media ci permetterà di potenziare la nostra presenza digitale e restare fedeli ai valori trentennali di Fertek: 100% made in Italy, 100% naturali, 100% efficaci” – riporta Francesco Costanza, amministratore della Fertek – “il nostro innovativo ammendante, una pura sospensione di vermicompost, se utilizzato costantemente dai nostri agricolotri, tende a ricreare quel benessere agronomico e la fertilità perduta, dando un grande vantaggio alle società agricole del territorio per un miglioramento delle produzioni di ogni tipo di coltura, nel totale rispetto dei nostri suoli e dell’ambiente.”

Fertek, attiva nel settore dei fertilizzanti naturali dal 1983, ha sviluppato un innovativo processo di trasformazione dell’humus di lombrico in una soluzione liquida, che contiene al suo interno tutte le eccezionali caratteristiche ammendanti del vermicompost. Il “metodo Fertek” consente l’estrazione degli acidi umici e fulvici da vermicompost attraverso un processo di lavorazione ed estrazione a temperatura ambiente che consente la creazione di una sospensione liquida dalle straordinarie capacità fertilizzanti, utile in ogni fase della crescita delle piante.

Ricreando le ideali condizioni di benessere agronomico, gli ammendanti, i biostimolanti e i concimi Fertek ottimizzano i rendimenti delle piante sostenendo tutte le loro esigenze biologiche e naturali.

“La tecnologia Fertek aiuta i terreni agrari a recuperare e conservare la perduta fertilità, senza generare impatti traumatici ed in coerenza al principio che la terra che coltiviamo è presa in prestito dai nostri figli” – conclude Mariano Abbate, responsabile comunicazione della società – “Da oltre 30 anni creiamo prodotti che rispettano l’ambiente e ripopolano i suoli stanchi in modo professionale, naturale e performante”

Le attività di digital marketing miglioreranno la visibilità dell’azienda all’interno delle dinamiche di search engine marketing passango per il portale aziendale www.fertek.it e l’e-commerce www.linea-herba.it oltre che per la realizzazione di un completo piano strategico online ed offline.

Chi è Lenus Media?

L’agenzia di pubblicità Lenus Media, nata nel 2008, enfatizza i punti di forza di un progetto attraverso le strategie e le tecnologie più adeguate. Propone e sviluppa progetti di comunicazione digitale su misura, pensati per durare nel tempo, grazie alla solida preparazione tecnica, traducendo le esigenze strategiche del cliente in progetti creativi ed innovativi. Lenus Media sviluppa soluzioni di promozione, online marketing, organizzazione di eventi aziendali e sociali, sviluppo web e piani editoriali per webzine e social network ed opera nel mondo della comunicazione digitale per fornire risultati di business misurabili: visibilità, attrattività, nuovi contatti. Attraverso una comunicazione interattiva si realizza in un’unica struttura produttiva, una vasta offerta creativo-strategica con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi preposti.

Chi è Fertek?

Fertek è una dinamica azienda della Campania Felix, che da oltre 30 anni, sviluppa una gamma di prodotti che si inseriscono perfettamente nel ciclo naturale sole-pianta-suolo senza stravolgerlo ma aiutandolo nel modo più soft possibile. Fertek si inserisce perfettamente nell’agricoltura moderna, mettendosi al servizio degli agricoltori professionali che praticano agricoltura intensiva e monocolture, fornendo loro ammendanti e concimi liquidi a base naturale, ricavati dall’humus prodotto nel proprio allevamento di lombrichi, che ripristinano le condizioni di benessere dei suoli stanchi e stressati a causa di una agricoltura sempre più spinta e incentrata sul business, ottimizzando i rendimenti delle piante e sostenendo tutte le loro esigenze biologiche – naturali. Le tecnologie Fertek aiutano i terreni agrari a recuperare e conservare la perduta fertilità, senza generare impatti traumatici nel futuro. Ad oggi Fertek lavora per mantenere la terra e le stesse piante in salute, aumentando le proprie difese naturali, e limitando l’uso dei fitofarmaci.

Che cos’è il vermicompost?

Il vermicompost è una sostanza organica prodotta dai lombrichi grazie alla lavorazione di letame e vari scarti vegetali. Il risultato è una polvere molto fine di colore marrone molto simile al terriccio e completamente inodore. Il vermicompost è tra i migliori fertilizzanti naturali, infatti l’humus di lombrico offre moltissimi elementi nutritivi, riattiva i terreni troppo sfruttati, previene le malattie fungine e soprattutto è adatto per ogni fase della pianta.

La sospensione liquida di vermicompost, realizzata con il “metodo Fertek” è una soluzione di acidi umici e fulvici da vermicompost, microrganismi, batteri ed enzimi utilissimi per la microflora dei suoli ed è assolutamente unica nel suo genere.

Media e Press Release Fertek

Via Giuseppe Di Vittorio, 10

80012 – Calvizzano (NA)

ferteksrl@libero.it

Ufficio stampa – Lenus Media

Marina Di Gregorio

marina.digregorio@lenusmedia.com