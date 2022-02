Al via la seconda edizione del premio scientifico “Geppina Coppola”, organizzato dall’INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte e dall’Associazione di Promozione Sociale “Geppina Coppola” per onorare la memoria della giovane astrofisica di Striano, scomparsa prematuramente nel 2015.







Anche quest’anno, come l’anno scorso, il bando è rivolto a giovani laureati in Fisica o Astronomia under 30 che abbiano conseguito la laurea tra il 1 aprile 2021 ed il 31 marzo 2022 discutendo una tesi su argomenti di astrofisica. Le tesi saranno valutate da una Commissione Scientifica nominata dal Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte: il vincitore o la vincitrice riceverà una somma in denaro di 1500 euro, un attestato e l’invito a tenere un seminario in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.







La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione, dovrà essere inviata entro il 15 aprile 2022.

Il bando completo del premio può essere consultato sul sito internet dell’APS “Geppina Coppola” (www.associazionegeppinacoppola.it)