Bimbi che nascono: nuovi semi alla vita che vanno piantati in un buon terreno affinché possano fare forti radici. Con questo spirito il Comune di Vico Equense ha rinnovato l’iniziativa “Kit dei Benvenuto al Mondo” dedicata ad ogni nuovo nato che sarà registrato all’anagrafe cittadina.







Per richiedere il kit, basterà esibire il Certificato di Nascita presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune. I genitori dei nuovi nati nel 2022, congiuntamente al biglietto di auguri da parte del Sindaco Peppe Aiello, riceveranno in dono un cofanetto regalo contenente piccoli prodotti quotidiani per l’infanzia distribuito dalla “NEONA’ Pancioni e primi passi” sita in via L. De Feo.

“Un’iniziativa che si inquadra nell’ottica di qualificare la nostra città sempre più a misura di bambino”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello. “Un segnale di attenzione, in controtendenza rispetto al momento di inverno demografico in cui si trova l’Italia. Per invertire questa tendenza, oltre a serie politiche di sostegno alla famiglia, serve anche un clima positivo di accoglienza e di premura. Il Kit di benvenuto va esattamente in questa direzione e vuole essere una dimostrazione di sollecitudine, un messaggio simbolico che esprime vicinanza e affetto a nome di tutta la Comunità”, ha concluso il primo cittadino.