“E domani Somma Vesuviana festeggerà Adelaide che spegnerà ben 100 candeline. Sarò bel lieto di andare da lei e lo farò con rispetto ed amore. Eppure appena 5 mesi fa, sempre a Somma Vesuviana abbiamo festeggiato un’altra centenaria. Dunque ben due in poche settimane. Cittadini che hanno vissuto molteplici epoche storiche ed anche pandemie come la spagnola, l’asiatica o l’avvento del Fascismo e del Nazismo, la Seconda Guerra Mondiale, l’eruzione del 1944, la Repubblica, il voto alle donne, la rinascita, il boom economico, gli anni del terrorismo, la Guerra Fredda. Dunque quando loro sono nate era Papa Pio XI ed hanno vissuto ben 7 pontificati! In poche settimane abbiamo festeggiato ben 2 signore centenarie e di questo sono molto felice”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.









La politica per gli anziani.

“Siamo un Comune che ha attivato il Telesoccorso per gli anziani – ha proseguito il sindaco – e siamo il Comune che durante la fase critica della pandemia, quando gli anziani erano i più colpiti, abbiamo attivato un’ambulanza solo ed esclusivamente per i cittadini di Somma Vesuviana dunque rafforzando l’assistenza territoriale. In più sosteniamo e supportiamo anche quelle associazioni che sul territorio prestano servizi per gli anziani. La stessa Villa Comunale che nascerà in Via Giulio Cesare è pensata per dare spazi accoglienti ad anziani e bambini”.