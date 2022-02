PUBBLICITA

È disponibile in radio e in digital download e su tutte le piattaforme streaming “LEGGERO”, il nuovo travolgente brano rock del cantautore senese GUGLIELMO, nome d’arte di Guglielmo Fineschi. (https://bit.ly/3FXNqcL)

“Leggero”, scritto e composto dallo stesso Guglielmo Fineschi, si caratterizza per delle sonorità che richiamano il punk rock moderno e si avvale della produzione e l’arrangiamento di Vincenzo Cristi (voce e chitarra dei Vanilla Sky). Attraverso le sue parole l’artista va alla ricerca della serenità fisica e psicologica e il difficile tragitto che si deve percorrere per tentare di raggiungerla.

«” Leggero” è nato improvvisamente, da una mia esigenza personale – afferma il cantautore Guglielmo – L’intera canzone è una metafora legata alla tematica dell’overthinking, quel pensare in maniera ossessiva che mette in standby il lato razionale della nostra mente per fare posto a tutte le angosce, paure e rimpianti che confondono la nostra testa. La stessa testa che nei ritornelli dico di voler calciare il più lontano possibile, l’unica speranza per tornare a vivere».

Guglielmo Fineschi, in arte Guglielmo, è un cantautore nato a Siena, classe 1996. La sua ispirazione musicale arriva dal mondo del rock (nello specifico grunge, punk-rock) che affianca a uno stile di scrittura vicino al cantautorato moderno. Dal 2015 al 2019 si esibisce live da solista e anche all’interno di alcune cover band. Nel 2018 vince il contest “Rock My Life”, che gli permette di suonare in apertura al successivo festival “Rock in Park”.

Dopo un periodo che l’artista ha dovuto concedere a sé stesso, nel 2020 pubblica due brani “Rivoluzione Naturale” e “Iniezioni di solitudine” con l’etichetta Brano Inedito, in collaborazione con Virus Studio (Jacopo Pettini producer, mix Alessandro Guasconi, master Stefano Borzi, batterie Niccolò Maggi, chitarre Giacomo Pianigiani, Jacopo Palumbo, basso Jacopo Pettini). Dopo la firma con l’etichetta Ghiro records, nel gennaio 2021 pubblica il brano “Mi sono rotto il caos” con la produzione di Vincenzo Cristi e la collaborazione del batterista Giovanni Cilio. Nell’aprile 2021 pubblica il suo ultimo brano “A piedi scalzi” (Ghiro Records e prodotta da Virus Studio).