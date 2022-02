Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a due persone a bordo di uno scooter in via Giacinto Gigante ma il conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in piazza Medaglie d’Oro, grazie al supporto di una pattuglia dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, i due sono stati definitivamente bloccati.







I due, napoletani di 20 e 23 anni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati perché senza casco protettivo; inoltre, il conducente è stato altresì sanzionato per velocità non commisurata e guida contromano.

Infine, lo scooter su cui viaggiavano è stato sequestrato.