Ultimo weekend del salone nautico internazionale Nauticsud, inaugurato lo scorso 12 febbraio – alla presenza del Presidente della Camera Roberto Fico e del Sindaco Gaetano Manfredi – alla Mostra D’Oltremare di Napoli.

Giunta alla sua 48esima edizione, la kermesse espositiva – organizzata dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA) – ha dato il via alla stagione fieristica 2022, registrando un boom di visitatori e appassionati della nautica che hanno affollato in queste giornate i sette padiglioni espositivi (Padiglioni 3 – 3b – 4 – 5 – 6 e 10 e le Aree esterne del Viale delle 28 Fontane).







Dopo un anno di pausa imposto dalla pandemia, e con una vetrina di 50.000 mq e 600 brand in esposizione, il Nauticsud sugella il momento d’oro per il settore, che nel 2021 – secondo le stime di Confindustria Nautica – ha registrato un inaspettato incremento produttivo.

In una ritrovata atmosfera di entusiasmo il salone nautico offre al visitatore la possibilità di ammirare e salire a bordo delle ultime novità della nautica, di scambiare due chiacchiere con i progettisti e addetti ai lavori presenti; di assistere a diversi eventi (da programma: domenica 20 febbraio ci sarà la presentazione del libro di Amerigo Vespucci) per apprendere quanto più possibile sugli ultimi trend. Tra i protagonisti dell’esposizione molti cantieri di casa: i gozzi di Mimi’, i gommoni di Italiamarine, Salpa e Coastal Boat.







Espongono anche i produttori di motori, presenti con i colossi mondiali: Yamaha, Suzuki, Honda e Mercury. E poi ancora cantieri come Azimut, Bavaria, Rio Yachts e Fiart. L’azienda siciliana Almarine porterà in anteprima il suo Almar 820 sundeck.

E alla storica rassegna non poteva certo mancare Fiart, il cantiere che si affaccia sul golfo di Baia, con la sua ampia gamma di proposte tra cui il servizio Fiart Rent, unico nel panorama italiano, per vivere vacanze in barca sicure anche nel 2022: una flotta di ben 12 imbarcazioni da 33 a 60 piedi, prodotte dal cantiere Fiart e destinate esclusivamente alla locazione.







“Questa fiera, ha dichiarato – nella giornata inaugurale – Maria Caputo, Consigliere Delegato Mostra d’Oltremare, salone all’occhiello della nostra struttura, rappresenta un impulso importante per l’intera economia del settore e della città. La presenza di ospiti di questo livello dimostra che si sta lavorando nella giusta direzione e che dobbiamo ulteriormente impegnarci per raggiungere ulteriori obiettivi di qualità, per questo guardiamo in avanti per celebrare, tra due anni, nel miglior modo possibile il 50esimo appuntamento”.

Orari di apertura dal lunedì al giovedì dalle 12.30 alle 19,

il venerdì, sabato e Domenica dalle 10.30 alle 20.30.

Sito Internet:

www.nauticsudofficial.it – www.afina.itietti sul sito ufficiale.

Il prezzo d’ingresso è di 10 euro (bambini fino a 12 anni gratis).

Ornella Scannapieco