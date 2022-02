Al PalaJacazzi non si passa: il derby è della Wow Green House Aversa. Marcianise finisce ko

Il derby è della Wow Green House Aversa. Al PalaJacazzi vive la regola del più forte: tra le mura amiche non si passa, e non riesce a tornare a casa con punti nemmeno Marcianise.

Vetta sempre più salda, normanni che iniziano a pregustare il dolce sapore della conquista dei play off da prima in classifica.

Adesso qualche giorno di riposo e poi sarà ‘guerra’ con un trittico di gare che indirizzerà la stagione.

PRIMO SET

Partenza sprint della Wow Green House Aversa che trova ben tre servizi vincenti (con Morelli e doppio Starace) per il 5-1.

Sul 9-3 coach Racaniello richiama subito i suoi ragazzi per parlare con loro e per capire cosa migliorare. Ma Putini amministra benissimo, in cabina di regia non sbaglia nulla e al resto ci pensano gli attaccanti.

Sacripanti cerca di fare la differenza anche a muro quando trova il 17-9.

Morelli prima si regala ben 10 set point e poi chiude con un perfetto mani e out per il 25-15 col quale si cambia campo.

SECONDO SET

Va prima avanti Marcianise ma è un fuoco di paglia perché Sacripanti trova l’ace (col pallone che va in zona di conflitto) del sorpasso quando il tabellone dice 7-6.

Primo time-out di Tomasello quando Agostini (entrato al posto di Starace) si prende l’ace del 10-11. C’è tanto equilibrio nel parziale con nessuna delle 2 squadre che riesce a prendere il largo.

Primo allungo con Morelli (18-16), e time-out Marcianise. Al ritorno in campo Vetrano mura Starace, poi l’ex Libraro passa in diagonale e c’è il sorpasso (18-19).

Montò permette a Marcianise di avere 2 set point (22-24). Ne basta uno: Morelli spara out ed è 1-1.

TERZO SET

Un lungo tira e molla porta Marcianise avanti (11-12) e Tomasello costretto a chiamare time-out. Entrano in gioco i tifosi: e sono subito determinanti.

Aversa si riporta +2 (16-14). Sul 19-16 time-out di Racaniello.

Quando Bonina vince un contrasto a rete il tabellone dice 22-17. Faenza spara a rete la battuta e regala il 24-19. Chiude Trillini col primo tempo del 25-20.

QUARTO SET

Aversa riesce a prendere spazio sugli avversari solamente col muro di Starace che è il decimo punto normanno quando invece Marcianise è ancora ferma a 7.

Gli ospiti si rifanno sotto (13-12) e Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi per 30 secondi.

Quando Sacripanti spara out in parallela è pari a 14. Tre punti di fila di Aversa e questa volta time out di Marcianise.

Al rientro in campo monster block di Trillini ed è allungo vero (18-14). Il 23-21 porta la firma di Trillini (conferma dal videocheck) e ultimo stop richiesto da Marcianise.

Mani e out di Morelli e 3 match point. Chiude sempre l’opposto: finisce 25-22, festa al PalaJacazzi.