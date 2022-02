Oplonti Volley all’esame Matese

Tutto pronto per la quindicesima gara del campionato di Serie C Femminile di Volley Girone A.

La Vesuvio Oplonti Volley è attesa dalla difficilissima trasferta contro Matese, terza forza del girone dietro l’Oplonti e il San Giorgio del Sannio.

Una gara che si annuncia fin da ora più avvincente che mai. Di ciò ne è convinta anche Sabrina Lamberti, libero della formazione di Torre Annunziata.

«Contro Matese – sostiene Lamberti – sarà una gara importante perché affrontiamo una squadra costruita con atlete esperte. Noi, però, daremo il massimo per vincere. In questa settimana ci siamo allenate alla grande. Con il coach Luciano Della Volpe abbiamo cercato di correggere quei pochi errori che via via si presentavano e soprattutto abbiamo cercato di ritrovare la migliore forma fisica dopo due mesi di stop a causa della pandemia».

«Andremo lì sicuramente a giocarci la nostra partita cercando di dare il massimo in campo e di tornare a casa con i tre punti. Sarà poi il campo a dare il verdetto finale», conclude la pallavolista che con la sua squadra punta a vincere per mantenere il primato in classifica.