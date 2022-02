A Gragnano gli uffici dell’ex collocamento di via San Giovanni saranno trasformati in un asilo nido. E’ il progetto della giunta comunale, guidata dal sindaco Nello D’Auria, che ha approvato all’unanimità il progetto definitivo di quest’opera pubblica. Il quadro economico degli interventi previsti ammonta a circa 140mila euro. L’intervento stesso sarà inserito (in prima annualità 2022) nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 in fase di predisposizione. Il nuovo asilo nido sarà inoltre finanziato con la quota del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0 – 6 anni, attribuita al Comune di Gragnano.

Gragnano: l’importo dei lavori

L’importo di 140mila euro sarà iscritto nel bilancio comunale 2022/2024. Nei giorni scorsi, l’esecutivo gragnanese ha dato mandato al settore Lavori Pubblici del Comune di predisporre i relativi elaborati progettuali. “Questa azione – fanno sapere dall’amministrazione comunale – è un segnale di forte vicinanza alle famiglie del nostro territorio e della nostra città. Non soltanto apriamo un nuovo asilo nido comunale, ma ridiamo vitalità alla struttura di via San Giovanni che (per molti anni) ha ospitato gli uffici del collocamento cittadino.

Nei prossimi giorni via alle procedure

Ci lavoravamo da tempo e oggi finalmente abbiamo approvato il progetto definitivo. La pandemia – continuano – ha determinato una crisi relativamente alle scuole d’infanzia, mettendo in grande difficoltà tante famiglie, he purtroppo a causa della chiusura di alcune strutture da una parte e alle nuove normative anti-covid dall’altra, ha limitato fortemente l’utilizzo delle strutture già esistenti. Abbiamo pertanto voluto dare un segnale e una risposta”. Nei prossimi giorni si avvieranno tutte le procedure per far sì che quanto prima possa aprire il nuovo asilo nella città gragnanese.