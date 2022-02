Terza sconfitta consecutiva della Juve Stabia che esce battuta dal “Curcio” di Picerno con il punteggio di 1-0. Dopo un primo tempo confortante con qualche buona occasione gol creata ma non sfruttata, i gialloblù campani sprofondano nella ripresa, quando il Picerno trova il gol del meritato vantaggio con l’esperto Reginaldo, migliore in campo, dopo una veloce azione manovrata in ripartenza dei lucani.

Successivamente i locali gestiscono con oculatezza il match, la Juve Stabia non riesce a reagire, con mister Sottili che procede con cambi alquanto cervellotici che non conferiscono ne’ capo ne’ coda alle vespe sotto il profilo tattico. Sotto la gestione del trainer Sottili la Juve Stabia non ha mai vinto in esterna; su 10 partite solo 2 pareggi e ben 8 sconfitte incassate.







Contro il Picerno nella ripresa c’è stato un evidente calo fisico, poi dopo il gol subito la squadra stabiese non ha trovato sbocchi per rimettere in sesto la partita e quindi, anche sotto il profilo psicologico, la squadra è sembrata svuotata. Dal canto suo il Picerno neo promosso ha disputato una bella partita, praticando un calcio all’insegna di un buon ritmo e allo stesso tempo ordinato e ora con questo successo può mirare concretamente ai play off.

Per la Juve Stabia, ora al tredicesimo posto a 33 punti, è tempo di profonde riflessioni per non precipitare pericolosamente in zona play out, ora 26 punti dove c’è la Paganese al sedicesimo posto: martedì sera alle ore 21 si torna in campo contro la Vibonese al “Menti” in un match da “ultima spiaggia” contro l’ultima in classifica per dare risposte concrete sul rettangolo di gioco.

La Juve Stabia di mister Sottili ripropone il 4-2-3-1: qualche modifica in difesa e in attacco con Esposito e Bentivegna tra i titolari in luogo di Donati e Schiavi rispetto all’ultimo match contro il Catania. A sinistra ritorna Dell’Orfanello come esterno difensivo. In attacco Stoppa sotto punta a supporto di Eusepi.







L’AZ Picerno del trainer Colucci gioca con il 4-3-3: in attacco c’è Parigi supportato dal funambolico Esposito e il vecio Reginaldo. In mediana c’è l’esperto Dettori con De Cristofaro e De Ciancio.

I primi 15 minuti sono abbastanza movimentati, le due squadre su ritmi veloci. La Juve Stabia si propone in attacco con veemenza: al 14’ Stoppa di libera dal limite dell’area, bello il suo tiro angolato su cui Viscovo interviene alla grande. Al 15’ su azione d’angolo il portiere lucano riesce a sventare prima su tiro di Eusepi al volo da snistra e poi ancora su Esposito in area locale, deviando alla fine in angolo. Un minuto dopo, sempre in area del Picerno, c’è Altobelli che riceve palla su un traversone, il centrocampista in rovesciata mette la palla di poco alta sulla traversa.

Al 21’ punizione da limite dell’area stabiese con Dettori che colpisce la parte alta della traversa con un bel lob diretto in porta. Al 30’ ripartenza con Stoppa sulla sinistra, palla in area lucana per Bentivegna che svirgola il tiro e spreca un’occasione.

Al 34’ gol del Picerno con Vanacore, ma la rete viene annulato per offside.

Al 44’ buona occasione per la Juve Stabia con punizione dal limite di Stoppa, ma la barriera respinge. Risponde il Picerno con Picerno con tiro da fuori di Guerra al 45’ con palla fuori. Il primo tempo termina in parità.







Ad inizio ripresa, mister Sottili fa entrare Davi’ e della Pietra al posto di Bentivegna ed Eusepi, cambiando modulo con il 4-1-4-1.

Nella seconda frazione il Picerno sembra più volitivo e passa al 14’ con Reginaldo: lancio in attacco sulla destra per De Cristofaro che serve l‘accorrente Reginaldo che indisturbato in area segna.

La Juve Stabia cerca di reagire, è il solo Stoppa che cerca di fare qualcosa, ma senza efficacia. A metà ripresa, mister Sottili fa entrare Schiavi e De Silvestro al posto di Scaccabarozzi e Ceccarelli ma per le vespe c’è ancora tanta confusione in campo. Al 29’ il Picerno va a segno su un cross dalla destra con Gerardi, ma la punta viene pescata in offside. Nel finale il Picerno gestisce il vantaggio con la Juve Stabia che non riesce ad imbastire una degna manovra d’attacco. La partita termina con il punteggio di 1-0 per il Picerno, senza gloria per la Juve Stabia nonostante il sostegno degli 82 tifosi giunti da Castellammare.









Tabellino:

AZ Picerno (4-3-3): Viscovo 6.5; Vanacore 6.5 De Franco 6.5 Rodriguez 7 Guerra 6 (1’ st Setola 6.5); De Cristofaro 7 (36’ st Viviani sv) Dettori 7 De Ciancio 6.5; Esposito 6.5 (27’ st Allegretto 6) Parigi 6 (22’ st Gerardi 6) Reginaldo 7.5 (35’ st Vivacqua sv). All.: Colucci 7.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 5.5; Esposito 5 (31’ st Evacuo 5) Troest 5 Caldore 5 Dell’Orfanello 5; Altobelli 5 Scaccabarozzi 5 (21’ st Schiavi 5) ;Ceccarelli 4.5 (21’ st De Silvestro 4.5) Stoppa 5.5 Bentivegna 4.5 (1’ st Davi’ 4.5 ); Eusepi 4.5 (1’ st Della Pietra 4.5). All.: Sottili 4.

Arbitro: Caldera di Como 7.

Guardalinee: Porcheddu-Minafra .

Quarto ufficiale:Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: 14’ st Reginaldo (P)

Ammoniti: Caldore (JS), Eusepi (JS), Vanacore (P), Viviani (P).

Note: spettatori 482. Angoli 5-4. Recupero: 0’ pt- 4’ st.