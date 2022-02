Controlli alla movida, a Napoli in campo tutte le forze dell’ordine: sanzioni, sequestri e denunce

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, personale della Polizia Metropolitana e del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, nel centro storico, in zona Toledo e nel quartiere Vomero.







Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, via Bisignano, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento, con i Carabinieri del NAS (Nucleo anti sofisticazione) ed il supporto del Reparto Mobile, sono state identificate 100 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 10 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata.

Inoltre, sono stati controllati 15 esercizi commerciali di cui uno, in via Bisignano, sanzionato per vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte; altresì gli operatori in via Nisco hanno sanzionato una persona poiché sorpresa ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.







Al centro storico, in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli, largo Banchi Nuovi, piazzetta Bellini, via Costantinopoli, via Cisterna dell’Olio e vico Quercia, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, sono state identificate 79 persone e controllati 7 locali commerciali di cui uno in largo San Giovanni Maggiore e due in via De Marinis sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico ed un dipendente di uno dei due esercizi di via De Marinis è stato sanzionato poiché sprovvisto di “green pass”.

Inoltre, altri due bar in via Banchi Nuovi e piazza Teodoro Monticelli sono stati sanzionati per somministrazione di bevande alcoliche a minori tra i 16 e i 18 anni.

Ancora, gli agenti del Commissariato Montecalvario in via Toledo, largo Berlinguer, via Girardi, via Scura, via Concezione a Montecalvario, in vico Tre Regine e in via Trinità delle Monache, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno identificato 147 persone e controllato 7 locali.









Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno altresì rimosso 12 autovetture poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e divieto di sosta; è stata inoltre denunciata una persona per guida senza patente poiché recidiva nel biennio.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in via Aniello Falcone, via Morghen, via Merliani, in piazza Fuga, belvedere di San Martino, in via Mattia Preti, in piazza Vanvitelli e piazza Medaglie d’oro dove hanno identificato 133 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllato 20 esercizi commerciali di cui uno in via Kerbaker sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.