Napoli Futsal atteso dal Ciampino Aniene

Dopo gli applausi strappati contro SynBios Petrarca e Italservice Pesaro a Cercola, sabato il Napoli Futsal è atteso al PalaTarquini per la diciassettesima giornata in serie A.

Alle ore 15 il fischio d’inizio, di fronte il Ciampino Aniene che è sesto a -1 dai partenopei e reduce dal successo di Catania. Mancherà Renzo Grasso squalificato.

Simone Pisani (Aprilia) e Carmine Genoni (Busto Arsizio) gli arbitri, crono affidato a Alex Iannuzzi (Roma 1). Diretta su www.futsaltv.it.

“Il dispendio di energie fisiche e mentali con sfide ravvicinate come c’è per noi, c’è anche per le altre – dice mister Basile in conferenza stampa, – continuiamo a lavorare cercando in queste apparizioni che seguiranno di fare quanti più punti possibili. Nelle ultime due gare c’è stato lo stesso epilogo, forse in quella con i patavini abbiamo commesso qualche errorino nel 5 vs 4″.

“Abbiamo la consapevolezza di essere forti – continua il mister – e non ci possiamo accontentare di due pari, siamo rammaricati ma restano comunque due ottime prestazioni. Per acquisire completamente questo status dobbiamo spingere adesso contro le avversarie vicine a noi in classifica, perché è più facile affrontare compagini di livello altissimo. Questo trittico con Ciampino Aniene, Opificio Cmb e Vitulano Drugstore Manfredonia sarà importante ma non decisivo, fare o meno bottino pieno può cambiare tanto”.

Alla domanda se fosse mancato un po’ di cinismo il mister del Napoli Futsal ha risposto: “In partite come quelle con le prime due della classe i dettagli possono fare la differenza e rappresentano episodi che svoltano gli scenari. Abbiamo poco tempo per migliorare superiorità numerica e difesa del portiere di movimento, cercheremo di farlo. Bisogna andare avanti così e progredire nei particolari se vogliamo ulteriormente crescere”.

Su Peric: “La rosa è lunga, con match ogni tre giorni è giusto e doveroso sfruttare al massimo le risorse. I ragazzi si stanno allenando bene e tutti meritano di giocare”, conclude Basile.

LA CONFERENZA STAMPA: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/3074863512767959