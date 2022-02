Napoli Futsal cala il poker al PalaTarquini del Ciampino Aniene

Poker a Ciampino. Il Napoli conquista il primo successo del girone di ritorno vincendo 4-1 al PalaTarquini e agganciando momentaneamente ai piedi del podio l’Olimpus Roma a quota 29. Di Arillo la prima firma per lo 0-1 parziale, nella ripresa un’autorete di Wilde e la doppietta di Turmena sigillano il risultato. Goal della bandiera di Divanei.

Martedì alle 20 al Centro Sportivo Cercola subito di nuovo in campo contro l’Opificio Cmb.









PRIMO TEMPO

Chance per Fortino che non riesce ad approfittare di un’ingenuità avversaria, Ganho in spaccata due volte su Pina. De Filippis si oppone a capitan Perugino, il riflesso del portiere azzurro sul diagonale di Fabiano Portuga. Splendida costruzione corale, ma è imprecisa la girata decisiva di Fernandinho. L’anticipo in banda di Coelho libera la staffilata mortifera di Arillo, 0-1 a 16’30”. Il destro dell’89 di Ibanesè l’ultimo squillo della prima frazione.

SECONDO TEMPO

Il numero 9 partenopeo, aperte le danze nei primi 20’, si scatena nell’immediato nella ripresa e va via in piroetta: uno-due con Fortino, ma è Wilde a metterla nella propria porta per lo 0-2 dopo 27”. Perugino-Fernandinho e sfera dall’altro lato per il mancino di prima di Turmena ed il tris. Wilde pericoloso, il capitano del Napoli salva sulla linea un’azione convulsa in uno degli assalti locali con Divanei quinto uomo.

A 18’09” approfitta di un errore Turmena e serve la doppietta a porta spalancata (0-4). Passano quattordici secondi e proprio Divanei sigla l’1-4 finale.

GLI HIGHLIGHTS: https://www.facebook.com/watch/?v=401881848373485







SALA STAMPA

“Vincere qui vale doppio – le parole di coach Basile nel post gara. – Di personalità, meritata, soffrendo anche la loro reazione dopo il vantaggio. Siamo contenti, con Petrarca e Pesaro si erano perse tante energie mentali. Dimostrato di essere maturi”.

LE PAROLE DI BASILE: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/515631683312703/

CIAMPINO ANIENE-NAPOLI FUTSAL 1-4 (0-1 p.t.)

CIAMPINO ANIENE: De Filippis, Pina, Wilde, Diaz, Portuga, Isi, Bertolini, Divanei, Guti, Pilloni, Ferretti, Garofalo, Buricca, Mazza. All. Ibañes

NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Fernandinho, Fortino, Daniele, Arillo, De Simone, Peric, Turmena, A. Perugino, Dian Luka, Lo Conte, Capiretti. All. Basile

MARCATORI: 16’30” p.t. Arillo (N), 0’27” s.t. aut. Wilde (N), 5’14” Turmena (N), 18’09” Turmena (N), 18’23” Divanei (CA). AMMONITI: Guti (CA)

ARBITRI: Simone Pisani (Aprilia), Carmine Genoni (Busto Arsizio) CRONO: Alex Iannuzzi (Roma 1)