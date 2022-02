Si allentano di nuovo le misure restrittive anti Covid-19, in tema di sicurezza da contagio. Già a partire da questa domenica, infatti, il governo ha previsto di ampliare l’apertura al pubblico al 75% di capienza per gli impianti sportivi all’aperto ed al 60% per quelli al chiuso.

Il decreto convertito in legge 11/2022 che aumenta il numero di persone che possono assistere alle gare è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed ha effetto immediato: da oggi si fa quindi ritorno a quella che era la situazione precedente allo scorso 24 dicembre 2021.

Alla luce di ciò, la gara in programma domani pomeriggio (ore 18:00) al PalaMangano, tra Givova Scafati ed Unieuro Forlì, valevole per la ventesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso), potrà essere vista sugli spalti dal 60% degli spettatori.

Sarà quindi possibile ospitare molte più persone a differenza delle recenti uscite e pertanto, nell’invitare tifosi ed appassionati a gremire nei limiti del consentito gli spalti della struttura di Viale della Gloria, si rende noto che domani mattina, dalle 9:30 alle 12:30, e domani pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:30, il botteghino sarà aperto per consentire la vendita dei biglietti a chiunque fosse interessato ad assistere alla partita.