Prevendita Turris – Foggia: Prezzo unico in tribuna

La S.S. TURRIS CALCIO, nel recepire le previsioni della Legge 11/2022 ed il chiarimento del Dipartimento per lo Sport circa la validità delle nuove capienze al 75% degli impianti sportivi all’aperto a prescindere dall’attuale colore delle regioni, comunica che in “tribuna Strino” sarà applicato un prezzo unico d’ingresso in occasione della gara Turris-Foggia, in programma martedì 22 febbraio (ore 21), ferme restando le riduzioni già comunicate.

I biglietti per il pubblico di casa, pertanto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna prezzo unico: euro 15,00;

Tribuna bambini nati dal 2018: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto nati dal 2014 al 2017: euro 5,00;

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004 al 2013) – donne – over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, resta confermata nelle seguenti giornate e fasce orarie:

lunedì 21 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19;

martedì 22 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara.

Per la prevendita valida per il settore ospiti, già aperta dallo scorso venerdì, rimangono valide le condizioni già in essere.

Resta inteso che, in tutti i settori dello stadio, è richiesto il possesso della Certificazione verde Covid-19 nella forma del “Green pass rafforzato”, presupposto per l’estensione dei nuovi limiti di capienza degli stadi a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione delle esenzioni per i minori di anni 12 e per i possessori di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Resta, al contempo, obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore) a protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza all’interno dello stadio.