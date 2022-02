Real Angri 2019 – Luca Vive Nocera 2020 finisce 1-0

La rete è stata realizzata al 67’ da Ferrigno, lesto a raccogliere la conclusione potente di De Vivo non trattenuta dal portiere

Il Real Angri non delude le attese conquista i tre punti e si rilancia prepotentemente in zona play off.

Il tecnico Ferraioli è soddisfatto del risultato anche se evidenzia le difficoltà incontrate dalla sua squadra. «Non ho visto il solito Real -spiega-. Non siamo riusciti a mettere palla a terra e a giocare come sappiamo. Abbiamo sofferto soprattutto nella ripresa, ci è mancata la giusta lucidità complice anche l’atteggiamento tattico degli avversari. Entrambe le squadre volevano fare risultato e si è visto. Alla fine l’abbiamo spuntata noi”.

Adesso bisogna proseguire a fare risultati, andare avanti a testa bassa. In questa fase del campionato non esistono gare semplici. L’importante è non perdere.









Per la cronaca la rete è stata realizzata al 67’ da Ferrigno, lesto a raccogliere la conclusione potente di De Vivo non trattenuta dal portiere.

Real Angri: D’Antuono, Buonocore, Pizzo, Zarra, Esposito, De Vivo, Romano, Pepe, Ferrigno, Albanese, Sessa. A Disp. Conte, Pizzo G. Di Rosa, Severino, D’Auria, Iacomino. Allen. Ferraioli.

Luca Vive Nocera 2020: Mascolo, Moscariello, Marrazzo, Salvato, Petrosino, Mahsoune, Gasparini, Fattoruso, Ferrara, Mosca, Desiderio.