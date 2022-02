Catello Accardo, Patron di AC. TA. S.r.l., è il nuovo vice presidente della Givova Scafati Basket

Conferenza programmata per le ore 15:30 di mercoledì 23 febbraio presso la sala stampa del PalaMangano

La Givova Scafati Basket, è lieta di annunciare un nuovo ingresso nell’organigramma societario, quello di Catello Accardo, socio, insieme al padre Salvatore, dell’azienda AC. TA. s.r.l., da diversi anni già sponsor del club di viale della Gloria. Non si tratta quindi di un volto nuovo per il sodalizio scafatese: suo padre Salvatore Accardo (con la sua famiglia) è infatti da tanti anni vicina alla dirigenza gialloblù ed è da sempre un grande appassionato e sostenitore della palla a spicchi scafatese, così come lo è divenuto poi nel tempo anche il figlio Catello.

Catello Accardo e l’azienda di famiglia AC. TA. s.r.l. di cui è socio vantano un’esperienza trentennale nella produzione e nella distribuzione di dispositivi medici, in Italia e all’estero, iniziata nel 2003 a Napoli, dove ha tutt’oggi sede il proprio headquarter.

L’AC. TA. Group opera oggi in modo intenso nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di progetti scientifici, per la produzione di nuove tecnologie all’avanguardia, e in quello della formazione di società medico scientifiche.

In una conferenza programmata per le ore 15:30 di mercoledì 23 febbraio presso la sala stampa del PalaMangano, a cui sono invitati tutti i rappresentanti dei mass media, i vertici del club e del main sponsor Givova presenteranno ai tifosi ed a tutti gli organi di informazione il nuovo dirigente, a cui sarà affidato il delicato e prestigioso incarico di vice presidente, in affiancamento ai vigenti vice presidenti Daniela Fava e Luigi Di Lallo.