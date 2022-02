Grande risultato della Serie C del Consorzio Volley Napoli che espugna Pomigliano vincendo 3-1

La squadra napoletana conquista tre punti fondamentali per la classifica in ottica play off

Straordinaria e importantissima vittoria del Consorzio Volley Napoli che espugna con pieno merito il campo del Pomigliano conquistando tre punti fondamentali per la classifica in ottica play off.

Per la quindicesima giornata del girone B di serie C Femminile si affrontavano il Consorzio Volley Napoli e l’Elisa Volley Pomigliano, rispettivamente quinta e terza in classifica, seppur separate da soli due punti.

La compagine napoletana alla ricerca della prima vittoria del 2022 arrivava al match odierno dopo la sconfitta col Villaricca: stesso percorso anche per le padrone di casa del Pomigliano, sconfitte nel turno precedente dall’Arzano per 3 a 1.

Mister Maione recupera qualche pedina importante rispetto alla gara col Villaricca: l’ambiente infuocato di Pomigliano rende difficile l’avvio di gara delle napoletane che partono col “freno a mano” e rendendo la vita facile alle padrone di casa che scappano subito via complice anche qualche errore di troppo delle azzurre.

Il primo set fila via con un netto 25-14.

Il secondo set è certamente più equilibrato ma il Pomigliano riesce a prendere il largo conquistando e mantenendo 3 lunghezze di distacco sino al 24-21: quando tutto sembrava ormai segnato per il Consorzio Volley ecco che arriva la reazione delle atlete ospiti che agguantano il pari con 3 punti di fila prima di chiudere il set 28-26.

E’ il momento chiave del match, cambia l’inerzia della gara: l’Elisa Volley Pomigliano non riesce più ad arginare le giocate delle ragazze del Consorzio Volley Napoli che prendono in mano le redini del gioco senza mollarle più

Nel terzo e quarto set le azzurre mantengono il vantaggio incrementandolo sin dall’inizio dei parziali che si chiuderanno con punteggi netti:17-25 e 22-25 per il 3-1 finale in favore delle ospiti che consegna al Consorzio 3 punti di platino.