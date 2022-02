“Aggrediti dalla dirigenza avversaria alla fine della partita”, così si legge nella denuncia presentata dall’Asd Atletico San Gregorio, squadra di calcio che milita in prima categoria e che ieri pomeriggio ha affrontato l’Atletico Faiano nello stadio Delle Donne di Santa Tecla a Montecorvino Pugliano.







L’incontro era di quelli di cartellone, il cosiddetto big match. Di fronte sul rettangolo verde la prima e la seconda in classifica. A portare a casa i tre punti il San Gregorio che si è imposto per 2-1.

Giornata di sport e grande passione, fino a quel punto. Poi l’indelebile vergogna di cui dovrebbero coprirsi gli autori di quanto accaduto. “Alcuni sostenitori di casa e dirigenti hanno atteso la squadra ed aggredito fisicamente buona parte del gruppo”, è quanto si legge sulla pagina del team di San Gregorio Magno.







In conclusione 5 persone in ospedale: 3 dirigenti e 2 tesserati portati in ospedale per trauma cranico, fratture del setto nasale e ferite varie.

“Persone che partecipano a questi campionati per passione – si legge nella denuncia del San Gregorio – si ritrovano a non poter tornare a casa dalle proprie famiglie per aver subito aggressioni.

Oggi non ha vinto lo sport, ha vinto la violenza. Queste persone non fanno bene allo sport ma soprattutto alla vita sociale”.





La testimonianza diretta di quanto successo arriva dal presidente dell’Asd San Gregorio, Vito Robertazzi: “Siamo stati aggrediti, i nostri ragazzi sono stati picchiati, anche la mamma di un giocatore lo è stata. Gli aggressori – racconta – erano nei pressi delle auto dove i ragazzi si stavano dirigendo per rientrare a casa. Sono stati presi di mira dai dirigenti della squadra avversaria e persino dal presidente. Li aspettavano vicino alle macchine. È vergognoso ciò che è accaduto”.

Il Presidente, la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori della Real Angri 2019, squadra militante nel campionato di Terza categoria campana – Salerno girone A esprimono la loro solidarietà ai dirigenti ed ai tesserati del San Gregorio che sono stati aggrediti al termine dell’incontro disputato contro l’Atletico Faiano. Sono situazioni che non dovrebbero mai accadere in una partita di calcio.