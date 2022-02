Nasce il “segretariato sociale”: il Comune di Pompei amplia l’offerta dei servizi sociali

“Lo sportello è uno strumento gratuito nato per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà – afferma l’Assessore Vincenzo Mazzetti – E siamo i primi in tutto l’Ambito ad attivare questa nuova metodologia di ascolto e supporto al cittadino”