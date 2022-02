Domani, martedì 22 febbraio, presso la sala “Cinese” della facoltà di agraria di Portici (Na), si terrà il seminario “Dalla PAC 2023-2027 all’agroecologia: strategie ed esperienze per il Green Deal Europeo”, realizzato nell’ambito del progetto CAPSUS – the Common Agricultural Policy toward SUStainability, finanziato dal programma IMCAP dell’Unione Europea. All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri: Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente; Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania; Gennaro Masiello, presidente Coldiretti Campania; Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione Campania; Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania; Stefania De Pascale, vicepresidente CREA e professoressa del Dipartimento di agraria dell’Università Federico II; Michele Buonomo della segreteria nazionale di Legambiente; Annamaria Colao, presidente della Società italiana di endocrinologia; Teresa Del Giudice, professoressa di economia ed estimo rurale dell’Università Federico II; Fabian Capitanio, professore del Dipartimento di medicina veterinaria e delle produzioni animali dell’Università Federico II; Alex Giordano, professore di marketing e trasformazione digitale dell’Università Federico II e direttore scientifico di Rural Hack; Raffaele Sacchi, direttore del corso di laurea in Scienze gastronomiche mediterranee dell’Università Federico II. I lavori prenderanno il via alle ore 9.30 con i saluti del sindaco del Comune di Portici, Enzo Cuomo, di Danilo Ercolini, direttore del dipartimento di agraria dell’Università Federico II, e di Valerio Calabrese, responsabile agricoltura di Legambiente Campania.







“L’incontro – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente e Senior Expert del progetto CAPSUS– ha come obiettivo il proseguimento del dibattito collettivo circa le prospettive della Politica agricola europea 2023-2027, gli obiettivi del Green Deal europeo e quello delle strategie Farm to Fork e Biodiversità. Durante i lavori, ragioneremo insieme sulle opportunità di innovazione ed eco-compatibilità che abbiamo a disposizione e su cui dobbiamo puntare per sostenere le produzioni agricole e le richieste dei mercati nazionali e internazionali e, allo stesso tempo, rispondere alla crisi climatica. Nella mattinata, ci confronteremo con esperti del settore, della ricerca e con le istituzioni su un modello di agricoltura che getta le proprie basi sul valore delle produzioni agricole nazionali, sulla sostenibilità ecologica, sulla tutela dei suoi territori e delle sue comunità”.







L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali Facebook Capsus, Legambiente Agricoltura, Legambiente Campania dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Il progetto Capsus – the Common Agricultural Policy toward SUStainability, finanziato dal programma IMCAP dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di aumentare il livello di conoscenza sui benefici della Politica Agricola Comune in ambito socio-economico e ambientale e di promuovere il consumo sostenibile in particolare tra i giovani che vivono nelle aree urbane.